Eksperter: – Vaksinering av barn kan være nøkkelen til å bli kvitt korona

– Vaksinering av barn og tenåringer kan være nøkkelen til å bli kvitt pandemien for godt.

Det sier eksperter etter at kliniske studier har begynt å teste for Covid-19-vaksiner på unge mennesker, opplyser The Guardian.

Covid-19 er kjent for å ha en betydelig lavere sykdomsbyrde og dødelighet blant unge mennesker. I tillegg har det blitt bevist at barn har mindre sannsynlighet for å få viruset. Likevel er kunnskapene rundt hvordan viruset sprer seg blant unge fortsatt usikker, ifølge Royal College of Paediatrics and Child Health.

– Inntil alle – inkludert barn – er vaksinert, forblir det en stor risiko for en gjenoppblomstring av viruset.

Det uttalte John Edmunds, et medlem av den britiske regjeringens «Scientific Advisory Group for Emergencies (Sage)».

– Viruset kan forårsake symptomfrie infeksjoner i alle aldersgrupper, så på en måte vil immune barn beskytte de eldre, la Stanley Plotkin til, som blant annet oppfant røde hunder-vaksinen.

– Jeg skjønner ikke hvordan vi håper på å utrydde viruset, uten å være villige til å vaksinere hele majoriteten av befolkningen, sa han.

Les også: Null koronasmitte i Europa – en mulighet eller en ønskedrøm?

Utfører studier på unge

Nå har forskere bak Oxford/AstraZeneca-vaksinen startet et midtstadie studie, for å teste Covid-19-vaksinen hos barn og unge mellom seks og 17 år.

Andre Covid-19 vaksineprodusenter har også planlagt å starte senere i år. Pfizer/BioNTech forventer å dele funn fra studien av 12 til 15-åringer i de kommende månedene, og starte på et studie på fem til elleveåringer etterhvert.

– Hvis det viser seg at vaksinene har sterk effekt på overføringssmitte – vil det hovedsaklig være unge mennesker som driver spredning av sykdommen, understrekte Dr. Rinn Song, barnelege og kliniker-forsker fra Oxford Vaccine Group.

– Fra et globalt perspektiv når det kommer til vaksineressursene, er det viktig at høyrisikogrupper i lave og middelsinntektsland i de unge aldersgruppene vaksineres først, sa han.

Les også: Tyskland frykter en tredje smittebølge

Data om hvor trygge og effektive de forskjellige vaksinene er i yngre aldersgrupper, lanseres mest sannsynlig i sommer og utover, ifølge The Guardian. Men argumentet for å vaksinere barn – bortsett fra å forhindre de sjeldne tilfellene av alvorlig sykdom – er hvor godt vaksinene er i stand til å forhindre smitten fra de ulike variantene.

– Det kan være en rimelig strategi å vaksinere barn slik at de ikke kan overføre til de utsatte voksne, sa Paul Heath, hovedforsker hos forsøkene på Novavax Covid-19-vaksinen.

Samtidig mente professoren Adam Finn la vekt på at beslutningen om å vaksinere barn bør være basert på om det er nødvendig eller ikke, og at det bør unngås «om mulig».

Les også: Prøvde å snike i vaksinekøen – kledde seg ut som «bestemødre»