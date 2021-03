Navalnyj må sone i arbeidsleir

Saken er oppdatert

Den 44 år gamle russiske opposisjonslederen ble fengslet da han returnerte fra Tyskland i forrige måned. Han fikk da en tidligere betinget dom omgjort til ubetinget fengsel i to år og åtte måneder.

Navalnyj anket, men lørdag ble denne anken avvist. Ankedomstolen besluttet likevel å regne seks uker han har sittet i husarrest, inn i soningen som allerede er gjennomført, slik at resterende soningstid blir halvannen måned kortere.

Navalnyj ble fengslet for ikke å ha meldt seg jevnlig hos politiet som følge av dommen fra 2014. Han kunne imidlertid ikke melde seg da han befant seg i Berlin der han fikk behandling etter å ha blitt forgiftet i Russland.

Arbeidsleir

Når anken nå er avvist, må han sone de neste to og et halvt årene i en arbeidsleir. Dommen handlet opprinnelig om en svindelsak, som Navalnyj avviser som fabrikkert.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg slo i 2018 fast at Russlands gjentatte pågripelser av Aleksej Navalnyj har vært politisk motivert, og krevde at russiske myndigheter betalte ham 63.000 euro.

Med fatning

Navalnyj tok rettens kjennelse lørdag med fatning, og en video viser at han lo da den ble lest opp av dommer Dmitrij Balasjov. Hans advokater sier de vil fortsette kampen mot dommen i domstolene.

I retten satt han i et glassbur, iført en rutete skjorte, og smilte, vinket og viste v-tegnet til tilhørerne.

I sin forsvarstale siterte han både bibelen og Harry Potter og sammenlignet president Vladimir Putin med Voldemort.

Han kalte hele prosessen absurd og oppfordret russerne til å handle for å gjøre Russland til et bedre sted.

Voldemort i palasset

– Myndighetenes jobb er å skremme dere og overbevise dere om at dere står alene. Vår Voldemort i palasset sitt vil også at jeg skal kjenne meg utestengt, sa han.

Etter at han ble fengslet, slapp Navalnyj en forhåndsprodusert video der han anklaget Putin for å være eier av et enormt palass under bygging på svartehavskysten.

Aktor langet imidlertid ut mot ham og sa han opptrådte som om han sto over loven og hadde rett til å gjøre som han vil.

Sammen med diplomater fra flere andre land var den norske ambassaden også til stede på rettsmøtet.

Enda en rettssak

Kjennelsen kom bare timer før Navalnyj måtte stille i retten i nok en sak. Den gjaldt ærekrenkelser mot en tidligere soldat som stilte opp i en video til støtte for grunnlovsendringene som gjør at president Vladimir Putin kan sitte ved makten til 2036.

Navalnyj delte videoen og omtalte den 94 år gamle krigsveteranen og andre medvirkende som «en skam for landet», «forrædere» og «uten samvittighet».

Navalnyj ble kjent skyldig og fikk en bot på 850.000 rubler, som tilsvarer litt under 100.000 norske kroner.

Press fra Vesten

Russland er kommet under økende vestlig press for å løslate Navalnyj etter at han ble pågrepet i passkontrollen i januar.

Han hadde da tilbrakt flere måneder på sykehus og i rekonvalesens i Berlin etter angrepet med giften novitsjok, som han anklager russiske myndigheter for å stå bak. Putin har avvist anklagene.

Pågripelsen utløste omfattende protester over hele landet. Over 10.000 mennesker ble arrestert, EU truet med nye sanksjoner, og Den europeiske menneskerettsdomstolen har krevd at han settes fri.

