TMZ: Kim Kardashian og Kanye West skilles

Kjendisparet har vært gift i sju år. Kim Kardashian ber om delt omsorg for deres fire barn, ifølge kjendisnettstedet.

Ryktene om en skilsmisse har svirret i flere uker. I september ble det også kjent at TV-serien Keeping Up With The Kardashians legges ned etter 14 år og 20 sesonger.

Kim Kardashian har sendt inn skilsmissepapirer og skal skilles fra Kanye West, melder TMZ.

Utfall

West har også vekket oppsikt med sine utfall i sosiale medier, og for omkring et år siden skrev Kim Kardashian et Instagram-innlegg der hun sa at mannen hadde bipolar lidelse og ba publikum om å vise medfølelse og empati.

