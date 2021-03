Nasa offentliggjør bilde av Mars-landingen

Fullscreen icon Utvid Play button icon Spill av 1 av 3 Chevron pointing left Move Left Chevron pointing right Move Right

Chevron pointing left Move Left Chevron pointing right Move Right

Mars Landing This photo provided by NASA shows one of the six wheels on the Perseverance Mars rover, which landed on Thursday, Feb. 18, 2021. (NASA/JPL-Caltech via AP) (NTB/NASA/JPL-Caltech via AP/AP)