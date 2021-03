Nye sammenstøt mellom politi og demonstranter i Spania

I sentrum av Madrid og Barcelona kastet maskerte demonstranter flasker og gjenstander på politifolkene og bygde barrikader av veltede søppelkonteinere som ble påtent.

Demonstrantene krever at den 32 år gamle og sterkt venstreorienterte rapperen Pablo Hasél, som ble hentet inn til soning tirsdag, blir løslatt.

Hasél, som egentlig heter Pablo Rivadulla, ble nylig dømt til ni måneders fengsel for å ha kalt tidligere kong Juan Carlos mafiaboss, glorifisert terrorisme og for å ha anklaget politiet for å ha torturert og drept demonstranter og migranter.

Hundrevis av artister med filmregissøren Pedro Almodóvar og Oscar-vinneren Javier Bardem i spissen har engasjert seg i rapperens sak og har undertegnet et opprop til støtte for ytringsfrihet.

Under tirsdagens demonstrasjoner i flere spanske byer ble over 30 personer skadd, 19 av dem politifolk. I Barcelona mistet en kvinne ett øye da hun ble truffet av en gummikule, ifølge myndighetene i byen.

Minst 15 personer ble pågrepet tirsdag, og onsdag ble det meldt om ytterligere pågripelser og skader. Minst 30 ble pågrepet og rundt 20 skadd, lød det i tidlige rapporter.

Men i Madrid melder lokale myndigheter at 55 har blitt behandlet for skader. 35 av dem skal være politifolk, og tre av disse måtte legges inn på sykehus.

Som svar på demonstrasjonene lovet den spanske regjeringen forrige uke å endre lovverket, slik at man ikke kan idømmes fengselsstraff i saker som omhandler ytringsfrihet.

