Stoltenberg ønsker seg et større Nato med mer penger

Dette er noen av hovedpunktene i generalsekretærens foreløpige konklusjon om veien videre i prosessen som har fått navnet «Nato 2030».

Den ser på hvordan alliansens politiske dimensjon kan styrkes. Men Stoltenberg tar også opp samarbeid om innovasjon, sikring av viktig infrastruktur og altså en omlegging av hvordan alliansens operasjoner og øvelser skal betales.

Vil dele regningen annerledes

– Å bruke mer penger sammen vil være et uttrykk for styrken i vår forpliktelse i henholds til artikkel 5, løftet om å forsvare hverandre. Det vil også bidra til mer rettferdig byrdefordeling, sier Stoltenberg om planene om et større felles budsjett.

I praksis vil det si at land som i mindre grad deltar i felles operasjoner, likevel må være med og betale regningen. I dag betaler hvert land for sitt eget bidrag, noe om innebærer at blant annet USA betaler mye for alliansens operasjoner.

Byrdefordeling har lenge vært et nøkkelord i Nato-sammenheng, men de nye budsjettambisjonene skal ikke erstatte målet om at alle medlemsland skal bruke minst 2 prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP) på forsvar.

– Unik mulighet

Stoltenberg sier blant annet at han vil ha mer konsultasjon på flere områder, inkludert økonomiske spørsmål som har med sikkerhet å gjøre.

– Vi har prosedyrer på plass for dette i dag, men det trengs en politisk vilje til å bruke dem, sier Stoltenberg.

– Vi har en unik mulighet til å få ny energi og kraft inn i det transatlantiske samarbeidet. Biden-administrasjonen i USA forplikter seg tydelig til samarbeid. Vi står også overfor flere utfordringer som ingen land eller regioner kan takle alene, men som vi kun kan takle om vi står sammen, sier Nato-sjefen.

Denne ukens forsvarsministermøte blir det første siden Joe Biden tok over som amerikansk president.

Stoltenbergs forslag skal diskuteres på ministernivå i Nato før han til slutt legger det fram på alliansens neste toppmøte.

