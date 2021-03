UD: Dødsdømt nordmann i Somaliland får anke saken til høyesterett

Ankedomstolen i Hargeisa, som tilsvarer den norske lagmannsretten, har stadfestet dødsdommen mot den norske statsborgeren. Hayd kan bli skutt i løpet av de neste dagene, skriver Dagbladet.

Søndag ettermiddag bekreftet utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) at Hayd får ankemulighet til høyesterett. Hun sier at det aller viktigste søndag har vært å få en bekreftelse på ankemuligheten.

– Etter at dommen falt i dag morges, har vi vært i kontakt med myndighetene i Somaliland for å forsikre oss om at den norske borgeren vil få mulighet til å anke til Høyesterett. Det har vi fått, sier Søreide til NTB.

Hun sier også at de jobber sammen med Storbritannia, som har representasjon i Hargeisa, og den internasjonale Røde Kors-komiteen, for å hjelpe nordmannen på best mulig måte.

Les også: Dødsdømt nordmann i Somaliland: – Alt er veldig usikkert

Får fire uker på å anke

Mannens forsvarer Farid Bouras sier til NTB at de først får se rettsdokumentene på mandag, som inneholder hva slutningen i dødsdommen bygger på. Så får Hyad fire uker på å anke til høyesterett.

Boruas minner også om at selv om de anker til høyesterett, så er dommen fortsatt rettskraftig. Det er en av flere ting som bekymrer ham i saken.

– Vi visste at han hadde en ankemulighet uansett, men det betyr ikke at vi kommer helt i mål med den. Det er risikabelt å være ham i disse dager. Han sitter i et fengsel mellom to fløyer, den ene med terrorister. Jeg er bekymret for at noen tar loven i egne hender før det, sier han.

Bouras påpeker at alt er avhengig av hva Norge gjør fremover. Forsvareren sier han selv har gode kontakter der nede, og han har hørt fra dem at de mener at Norge ikke gjør nok.

– Hvis vi får politisk vilje, som vi gjorde i Kongo-saken, så tror jeg det kan være en mulighet for at vi lykkes i ankesaken. Alt vi ber om er en rettferdig gang, og at Norge legger politisk press på Somaliland slik at dette kan etterkommes. Det har de ikke gjort ennå, mener han.

– Politisk spill

Han legger til at familien til den avdøde som Hayd er siktet for å ha drept, har mektige kontakter i det juridiske rettssystemet i Somaliland.

– Det er et politisk spill, ikke bare juss, hevder Bouras.

Han legger til at klienten hans har tatt dødsdommen tungt:

– Han er sønderknust. Han mottok dødsstraffen helt alene, uten forsvarere eller familie til stede. Ingen kan helt beskrive den følelsen.

Søreide sier at de har full forståelse for at dette er en tung situasjon for både Hayd og familien hans.

Les også: Dødsdømt norsk statsborger har fått beskjed om henretting

Engasjerer seg mot dødsstraff

Utenriksdepartementet opplyser at norske myndigheter i alle saker der en norsk borger er dømt til døden, eller er tiltalt for forbrytelser der dødsstraff er et mulig utfall, vil engasjere seg og be om at straffen ikke fullbyrdes.

Ambassaden i Nairobi har ved flere anledninger hatt samtaler med Somalilands president, utenriksminister og høyesterettsjustitiarius for å uttrykke norske myndigheters syn.

Hayd ble i november dømt til døden for drap ved å sprøyte gift på offeret. Han har sagt at han brukte pepperspray for å forsvare seg.

Ankebehandlingen av saken startet forrige måned. Hayd kom til Norge som flyktning i 1995.