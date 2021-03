Trumps frikjennelse åpner for ny kamp om Det republikanske partiets sjel

Etter at Senatet frikjente Trump i riksrettssaken, sendte den tidligere presidenten umiddelbart ut en skriftlig uttalelse. Der lovet han å kjempe videre, og at hans bevegelse fortsatt vil forsøke å forandre USA.

– Vår historiske, patriotiske og vakre bevegelse for å gjøre USA storslått igjen, har bare begynt. I månedene framover har jeg mye å dele med dere, og jeg ser fram til å fortsette vår reise for å oppnå amerikansk storhet for hele vårt folk. Det har aldri vært noe som dette, sa Trump.

Frifinnelsen åpner for at Trump kan stille som kandidat i presidentvalget i 2024. Det store spørsmålet amerikanske medier nå stiller seg er om han fortsatt har en plass i Det republikanske partiet.

– Trump hadde ansvaret

Til tross for at 43 republikanere stemte for å frikjenne ham, er det nemlig mye som tyder på at mektige republikanere helst vil bli kvitt problembarnet de holder ansvarlig for opprøret i Washington 6. januar.

– Det er ingen tvil om at Trump moralsk og praktisk hadde ansvaret, slo den mektige republikaneren Mitch McConnell fast.

Han var inntil nylig flertallsleder i Senatet, og har vært en av Trumps nære støttespillere.

Lørdag rev han den tidligere presidentens ettermæle i fillebiter fra Kongressens talerstol, etter selv å ha stemt for å frikjenne Trump. McConnell fremhevet at han ikke mener Trump ikke er skyldig, men at Senatet ikke hadde anledning til å dømme ham i denne omgang.

Nettopp den halen, «i denne omgang», tolkes av politiske analytikere i USA som at McConnell ga sin velsignelse til at det kan opprettes både føderale, statlige og privatrettslige saker mot den tidligere presidenten.

– Kun én som hadde ansvaret

– Selv med blødende politibetjenter og knust glass på senatsgulvet, fortsatte han å hevde at valget var stjålet, sa McConnell.

– I de siste ukene har presidentens støttespillere prøvd å bruke de 74 millioner som stemte på ham, som et menneskelig skjold mot kritikk. Det er absurd. 74 millioner amerikanere stormet ikke Kongressen, opprørere gjorde det. 74 millioner amerikanere sto ikke bak kampanjen med løgner om valget. Én person sto bak det. Kun én, sa McConnell.

Også Lindsey Graham, en annen av Trumps tidligere støttespillere, sier at kongressopprøret for alltid vil være del av Trumps ettermæle. Han kritiserer imidlertid demokratene for å ha ført en riksrettssak som ifølge ham var drevet av følelser og hat.

– Det var aldri Kongressens mål å avklare hva som skjedde 6. januar, og så fordele skyld. Det handlet om å gi Trump all skyld uansett hva, skriver Graham på Twitter.

Demokratene raser

Ted Cruz, som i likhet med Graham har fortsatt å pleie kontakt med Trump etter at han gikk av, sier i en uttalelse at angrepet 6. januar var et terrorangrep Trump ikke har skylden for.

Nettopp Cruz og Graham blir omtalt som mulige motstandere mot McConnell i kampen om partiets sjel i tida etter Trump.

Demokratene som førte riksrettssaken mot Trump kritiserte McConnell for dobbeltmoral etter den krasse kritikken mot en tidligere president han altså stemte for å frikjenne.

– Grunnen til at jeg vil si noe er at jeg hørte på Mitch McConnell. Det var han som sørget for at riksrettssaken ble utsatt til etter at Trump hadde gått av. Og nå sier han at han ikke kan dømme Trump, fordi han ikke er president lenger, sier Nancy Pelosi, Demokratenes leder i Representantenes hus.

Pelosi slo flere ganger i talerstolen i sinne da hun kommenterte McConnells uttalelser.

– McConnell mener tydeligvis at Trump fortsatt er et stort problem for Det republikanske partiet, sier demokratenes sjefanklager Jamie Raskin.

– Jerngrep om partiet

Nettopp det poenget er det flere som viser til. Med en Trump som varsler at han vil kjempe videre ser det ikke ut til at republikanerne blir kvitt ham med det første.

– Donald Trump har fortsatt kontroll over det republikanske partiet. De er fortsatt redde for ham, sier CNNs spesialkorrespondent Jamie Gangel.

Det samme sier redaktøren Anders Agner i den danske nettsiden Kongressen.com. Agner har skrevet flere bøker om amerikansk politikk og dekket Kongressen for RealClearPolitics.

– Trump har fortsatt stor innflytelse på partiet, og han har det i et jerngrep. Selv senatorer som hadde lyst til å stemme imot ham, gjorde det motsatte, sier Agner til Ritzau.

Han mener de sju republikanerne som stemte for domfellelse – Richard Burr, Bill Cassidy, Susan Collins, Lisa Murkowski, Mitt Romney, Ben Sasse og Pat Toomey – viser at det er stor misnøye med Trump i partiet.

Svekket kongress

Det er ikke bare Det republikanske partiet som er en kaotisk ruin etter riksrettssaken. Sasse mener frikjennelsen har vist at Kongressen er svakere enn antatt og trolig vil bli ytterligere svekket etter dette.

– Mange republikanere snakker om å gjenreise Kongressens makt i forholdet til Det hvite hus. Konservative kritiserer ofte maktmisbruk fra presidentens kontor, men vi bør først og fremst kritisere lovgivende impotens, sier Sasse i en skriftlig uttalelse.

– Når Kongressen ikke kan svare kraftfullt på et angrep fra lederen av Det hvite hus, er vår konstitusjonelle balanse permanent endret. En svak og forsiktig lovforsamling vil gi mer og mer etter for et styrket presidentskap. Det er uakseptabelt. Denne institusjonen må respektere seg selv nok til å gi den utøvende makt beskjed om at det er noen grenser man ikke kan krysse, sier republikaneren.

