Journalist og vrakekspert frikjent for å ha brutt gravfreden ved Estonia

Tingretten i Göteborg mener det er internasjonal lov som må legges til grunn ettersom filmteamet opererte fra en båt med tysk flagg. Dermed har domstolen lyttet til forsvarets argumentasjon.

– Det var en ubehagelig følelse å være tiltalt for lovbrudd. Men i dag er man glad, og jeg håper at dette er slutten på denne prosessen, sier vrakeksperten Linus Andersson til SVT rett etter at dommen falt mandag formiddag.

Journalisten Henrik Evertsson, som ledet filmteamet, fikk den svenske journalistprisen for innsatsen. Men svenske myndigheter mente at han og Andersson hadde brutt loven om Estonias gravfred.

– Bra for gravejournalistikken

Loven er vedtatt av svenske, estiske og finske myndigheter, men ikke av Tyskland. Med mandagens dom har tingretten i Göteborg kommet fram til at internasjonal lov veier tyngre enn den nasjonale lovgivingen når det gjelder dykking ved ferjevraket.

– Estonia-loven strider i denne delen mot folkerettens prinsipper om at stater ikke kan utøve makt over andre staters fartøy som befinner seg på åpent hav, skriver domstolen i en pressemelding.

Også Evertsson er lettet. Han håper på bedre tider for gravejournalistikken.

– Jeg håper dette fører til at gravejournalistikk i framtiden vil bli diskutert så bredt som det er gjort nå, sier han.

Påtalemyndigheten hadde lagt ned påstand om betinget dom og dagbøter. Dommen vil muligens bli anket ettersom det er første gang at den 26 år gamle loven om gravfred ved Estonia blir prøvd i retten.

Vil granske på nytt

Filmteamet sendte en robot ned til vraket i september 2019, 25 år etter at fergen gikk ned i Østersjøen mens den var på vei fra Tallinn til Stockholm. 852 mennesker omkom i forliset, mens 137 ble reddet.

Opptakene fra roboten ble vist i dokumentaren «Estonia – funnet som endrer alt» – laget av det norske filmselskapet Monster, som ble sendt på TVNorge og strømmetjenesten Discovery+ i fjor høst.

Siden har havarikommisjonene i Sverige, Finland og Estland innledet en ny granskning av skipstragedien. Svenske myndigheter er også i ferd med å vedta en lov som skal gi unntak fra gravfreden såfremt dykkingene skjer i regi av svenske, finske eller estiske myndigheter og skal bidra til å oppklare årsaken til forliset.

Ukjente hull

Bildene i dokumentaren viste blant annet to hull i skroget, som tidligere ikke har vært kjent. Det har ført til spekulasjoner om årsaken til forliset kan ha vært en annen enn at baugporten på ferja åpnet seg på grunn av underdimensjonerte fester og lås, slik Den internasjonale havarikommisjonen har konkludert med.

Evertsson har fått mye ros for dokumentaren, men han har også høstet kritikk fra enkelte kolleger og andre debattanter, først og fremst for hvordan materialet ble presentert i dokumentaren.

