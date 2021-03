Langreist lommebok fant veien tilbake til Paul (91)

Det skriver storavisen The Guardian.

– Jeg ble utrolig overrasket. En lang rekke personer var involvert i å spore meg opp og få levert lommeboken, sier Grisham til San Diego Union-Tribune.

CBS 8 San Diego har også omtalt saken. Se intervjuet deres med Grisham i videoen under.

Meteorolog Paul Grisham var i Antarktis på et 13 måneder langt opphold for den amerikanske marinen i 1967, som en del av «Operation Deep Freeze». På dette tidspunktet var Grisham i 30-årene. På et eller annet tidspunkt klarte han å miste lommeboken sin på forskningsbasen McMurdo Station, skriver The Guardian. Etter hvert gikk den i glemmeboken, og han tenkte ikke mer over saken.

Lost Wallet Antarctica Paul Grisham og kona Carole Salazar ser gjennom innholdet i Grishams gamle lommebok. Foto: Nelvin C. Cepeda/AP/NTB (Nelvin C. Cepeda/AP)

I forbindelse med rivningsarbeid på forskningstasjonen tilbake i 2014, ble det funnet to lommebøker. Den ene av dem tilhørte Grisham, og etter mye om og men ble den returnert til sin eier.

