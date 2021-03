Se video: New York-bande raner luksusbutikker og gjemmer seg bak koronamasker

I disse koronatider er det påbud om å bruke maske i butikker. Dette er et effektivt smittevern, men slettes ikke så bra for luksusbutikker i New York.

De siste månedene har flere butikker med luksusvarer blitt ranet av gjenger som har kommet inn i butikker og tatt med seg varer for millioner. Felles for disse anslagene er at ranerne har brukt ansiktsmasker, som jo er påbudt i disse tider.

Chanel-butikken i bydelen i SoHo i New York opplevde akkurat dette tirsdag denne uken, melder flere medier, deriblant ABC News.

1,5 millioner kroner

Ranerne tok med seg 12 lommebøker og 32 håndvesker til en verdi av rundt 160.000 dollar, vel 1,5 millioner kroner og flyktet så ut av butikken og inn i en ventende bil.

Det hele ble fanget på overvåkningskameraer og videoen er nå offentliggjort av politiet i et forsøk på å identifisere banden.

Men dette er selvsagt ikke så enkelt siden alle som en bar ansiktmasker under anslaget. Politiet mistenker at den samme banden står bak flere slike ran den siste tiden.

Fire menn gikk inn i butikken på Spring Street rundt klokken 14.00 tirsdag og begynte å fjerne håndvesker fra hyllene, mens de truet en 61 år gammel kvinne som jobbet som sikkerhetsvakt.

I videoen sier en av mennene at han har en pistol, og da sikkerhetsvakten sa at hun også var bevæpnet, svarte en av dem:

– Hva skal du gjøre, skyte meg?

Bande

New Yorks politisjef Rodney Harrison sier at personene som er avbildet i videoene, er ansvarlige for flere ran og innbrudd i flere lukuskbutikker på Manhattan Gruppen på tre til ni mistenkte antas å stå bak minst 20 hendelser siden 1. september.

Disse kriminelle utnytter det å bruke ansiktsmasker, så det er ekstremt vanskelig å identifisere hvem disse personene er. Dessverre har vi ikke vært i stand til å identifisere disse gjerningsmennene. Men vi har personer av interesse vi ser på, sa han.

Noen av butikkene, som Chanel-butikken i SoHo har opplevd slike ran flere ganger.

