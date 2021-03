Donald Trump la ut brev på det sosiale mediet Gab: Riksrettssaken er et «PR-stunt»

Den tidligere amerikanske presidenten benytter seg av det sosiale mediet Gab for å ta avstand fra den kommende riksrettssaken mot seg selv. Saken er blant annet omtalt av Business Insider og Newsweek.

På Gab, hvor Donald Trump har 1.4 millioner følgere, har han postet et brev til den demokratiske kongressmedlemmet Jamie Raskin, signert av Trumps advokater David Schoen og Bruce Castor Jr.

Brevet er et tilsvar på et brev skrevet av Raskin som omhandler Trumps motvilje mot å vitne under den kommende riksrettssaken mot den tidligere presidenten. Raskin leder denne prosessen. I Raskins opprinnelige brev står det blant annet at dersom Trump nekter å vitne vil det tale negativt i favør for Trumps handlinger den 6.januar, da Capitol Hill ble stormet av den tidligere presidentens supportere.

«PR-stunt»

Gab-posten til Trump vitner om en president som ikke tar Raskins advarsel på alvor. I brevet står det blant annet:

«Brevet ditt bekrefter bare det som er kjent for alle: Du har ikke noe bevis for påstandene dine om den 45. Presidenten av De Forente Stater, som nå er en privatperson.»

Skjermdump: GAB

Slik ser det sosiale mediet Gab ut. Tidligere president Donald Trump har 1.4 millioner følgere på tjenesten. Skjermdump: Gab

På kort tid har Gab-posten til Trump fått 68.042 likes og 8.206 kommentarer. Til sammenligning hadde den tidligere presidenten 88 millioner følgere på Twitter. Fredag 8. januar valgte Twitter å utestenge den daværende presidenten permanent. Begrunnelsen for utestengelsen var at presidentens twitter-meldinger potensielt kunne oppfordre til voldsbruk.

