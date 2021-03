Trump sa selv takk for seg i skuespillernes fagforbund – risikerte å bli ekskludert

Han har vært medlem i fagforbundet siden 1989, men i utmeldelsesbrevet hevder ekspresidenten til at fagforbundet «aldri hadde gjort noe for ham», skriver BBC.

Trump har vært å se på lerretet og i TV-rutene i en rekke filmer, blant annet i «Hjemme alene 2», «Wall Street: Money Never Sleeps» og «Zoolander», og var også programleder for amerikanske «The Apprentice», som han i brevet kaller «et av de mest suksessrike fjernsynsprogrammene i fjernsynshistorien».

Utmeldelsen kommer etter at forbundet Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) varslet at dets disiplinærkomité skulle drøfte hvilke tiltak man skulle iverksette i kjølvannet av Trumps rolle i Capitol-opptøyene i januar.

Heteste tips var ifølge BBC at Donald Trump ville bli ekskludert, men nå kom han dem i forkjøpet. Forbundet, som har 160.000 medlemmer, delte utmeldelsesbrevet på sin hjemmeside.

