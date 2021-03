Omstridt republikaner kastes ut av komiteer i Kongressen

Selv om både Republikanerne og Demokratene tidligere har straffet egne partifeller ved å frata dem verv, har flertallet i Representantenes hus aldri tidligere gått inn for å fjerne en politiker fra det andre partiet.

230 representanter, blant dem 11 republikanere, stemte for å ta fra Greene vervene. 199 stemte imot.

Greene har blant annet støttet opp om konspirasjonsteorien QAnon, antydet at flere masseskytinger var iscenesatt, og hevdet at Nancy Pelosi, Demokratenes flertallsleder i Representantenes hus, er skyldig i landssvik og bør henrettes.

I Kongressen torsdag hadde hun på seg et svart munnbind der det sto «free speech» (ytringsfrihet) med store bokstaver.

Har forferdet

Greenes uttalelser har vekket harme og forferdelse fra både demokrater og republikanere i USA. Republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, omtalte denne uken utsagnene som en «kreft» for både partiet og nasjonen.

De fleste republikanere stemte mot å fjerne Greene fra komitéarbeidet, men ingen forsvarte hennes kontroversielle utspill som er blitt postet på sosiale medier.

Hun har også fått mye kritikk for å støtte Donald Trumps påstander om valgfusk.

Komplisert

Demokratene mener at Greenes oppdiktede teorier og støtte til vold gjorde henne farlig, men for republikanerne har situasjonen blitt mer komplisert.

Selv om Trump forlot Det hvite hus for to uker siden, står hans støttespillere sterkt i den republikanske velgerbasen.

Dagen før ble det også bestemt at Liz Cheney skal være partiets nummer tre i representanthuset, til tross for at hun var én av ti republikanske representanter som har støttet forslaget om å reise riksrett mot Trump.

Den mest konservative fløyen i partiet ville nedgradere henne, men flertallet ville det annerledes.

I fjor mistet republikaneren Steve King sine ansvarsområder i en av Kongressens komiteer etter uttalelser til The New York Times som ble tolket som støtte til hvit nasjonalisme. King sa selv at uttalelsene var tatt ut av kontekst.

Uttrykte noe anger

Greene var medlem av budsjettkomiteen og utdannings- og arbeidskomiteen, noe flere mente var upassende med tanke på hennes tidligere uttalelser om skoleskytinger. Hun har som King hevdet at mediene bare tar bruddstykker av hva hun har sagt og framstiller henne som noe hun ikke er.

Avstemningen fant sted noen timer etter at hun uttrykte anger for noen av utsagnene sine.

– Dette var utsagn som tilhører fortiden, og disse tingene representerer ikke mine verdier, sa Greene.

I sin rundt ti minutter lange tale omtalte hun seg selv som en «synder», men hun ba aldri direkte om unnskyldning for retorikken mange har kritisert henne for å bruke.

