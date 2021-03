Biden vil ha slutt på krigen i Jemen

Av Nils-Inge Kruhaug

Biden og visepresident Kamala Harris besøkte torsdag utenriksdepartementet i Washington, der presidenten holdt sin første store utenrikspolitiske tale.

Besøket i departementet var samtidig symbolsk og et varsel om at USA under Biden på nytt vil satse på diplomati og samarbeid med allierte for å løse de utfordringer verden står overfor.

– Amerika er tilbake, diplomatiet er tilbake, sa Biden i talen.

Presidenten slo deretter fast at USAs militære støtte til Saudi-Arabias krigføring i Jemen er over, og at landet ikke lenger får kjøpe amerikanske våpen og militært utstyr til bruk i krigen.

– Det må bli slutt på denne krigen, sa Biden.

Humanitær katastrofe

Over 112.000 mennesker er ifølge Armed Conflict Location & Event Data Project (Acled) trolig drept i løpet av krigen, 4 millioner er drevet på flukt og 14 millioner lever på randen av sult.

USA har forsynt Saudi-Arabia med store mengder våpen og militært utstyr under den seks år lange krigen og har også bidratt med tankfly og etterretning.

Støtten begynte under president Barack Obama, angivelig for å blidgjøre kongedømmet som var rasende over at USA hadde inngått en atomavtale med Iran.

President Donald Trump argumenterte med at våpensalget til Saudi-Arabia bidro til å skape arbeidsplasser innen amerikansk våpenindustri, samtidig som han så på støtten til krigføringen mot Houthi-bevegelsen som et ledd kampen mot Iran.

En rekke land har stanset alt salg av våpen, ammunisjon og annet militærmateriell til Saudi-Arabia som følge av krigføringen i Jemen, blant dem Norge.

Trosset Kongressen

Representantenes hus i Kongressen stemte alt for to år siden for å stanse all militær bistand til Saudi-Arabias krigføring i Jemen, men dette ble overprøvd av president Donald Trump.

Generalinspektøren i amerikansk UD, Steve Linick, innledet gransking av utenriksminister Mike Pompeo for å ha trosset Kongressens vilje, men fikk sparken i mai i fjor.

Noe av det siste Trump forsøkte å gjøre før han måtte forlate Det hvite hus, var å få gjennom et våpensalg til en verdi av drøyt 4 milliarder kroner til Saudi-Arabia.

Ni dager før presidentskiftet satte han også Houthi-bevegelsen på USAs terrorliste, tross sterke advarsler fra FN, hjelpeorganisasjoner og land som Norge.

– Norge er dypt bekymret for at USAs beslutning om å terrorliste Ansar Allah (houthiene) vil forverre den humanitære situasjonen i Jemen, som i utgangspunktet er svært kritisk, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Spesialutsending

Terrorstemplingen av houthiene vil nå bli tatt opp til ny vurdering, ifølge USAs nye utenriksminister Anthony Blinken.

Biden vil også forsøke å bidra til en politisk løsning på konflikten i Jemen og har utnevnt den erfarne diplomaten Timothy Lenderking til spesialutsending, noe USA verken hadde under Obama eller Trump.

Lenderking, som har lang fartstid i regionen, blant annet ved USAs ambassade i Riyadh, skal nå i samarbeid med FN forsøke å få partene til å inngå våpenhvile og en varig fredsavtale.

Saudi-Arabia støtter offisielt Bidens initiativ og understreker at også de ønsker en politisk løsning, og det samme gjør Houthi-bevegelsen, som etter flere år med kaos tok kontroll over Sana høsten 2014 og som har kontrollert Jemens hovedstad siden.

Strategisk alliert

Saudi-Arabia har ikke kommentert Bidens løfte om stans i militærstøtten til krigføringen i Jemen, men vet at dette neppe vil rokke ved det gode forholdet de lenge har hatt til Washington.

USA ser på Saudi-Arabia som sin viktigste strategiske allierte i regionen og kommer til å videreføre den generelle militærstøtten og samarbeidet med det ultrakonservative kongedømmet, også under Biden.

Men Biden var krass i sin omtale av landet under valgkampen. Da lovet han å gjøre Saudi-Arabia «til den pariastaten de faktisk er» og sa at landet «skal få betale prisen» for sine brudd på menneskerettighetene.

– USA vil samarbeide med Saudi-Arabia der vi prioriterer likt, men vil ikke unnlate å forsvare amerikanske interesser og verdier der de ikke gjør det, heter det i en uttalelse fra amerikansk UD, gjengitt av AP.

