Smugler tatt med 1.000 kaktuser og sukkulenter festet til kroppen

En kvinne er dømt i New Zealand etter å ha blitt tatt for å prøve å smugle nesten 1000 kaktus og sukkulenter festet til kroppen hennes, skriver The Guardian.

Wenling Li, kjent som Wendy, erkjente straffskyld ved Manukau tingrett for anklager under to separate brudd på lovene om biosikkerhet, og forsøkte å få inn planter fra Kina.

I mars 2019 forsøkte 38-åringen som bor i Auckland å smugle 947 sukkulenter og kaktuser ved å legge dem i strømper og feste dem på kroppen. Plantene var verdt over 10.000 dollar og inkluderte åtte truede og truede arter.

Da Li ble oppdaget av en politihund ved ankomst til Auckland internasjonale flyplass, prøvde hun å kaste plantene ned i toalettet. Departementet for primærnæring sa i en uttalelse at "det bel funnet en stor mengde plantemateriale".

Li hadde til hensikt å selge sukkulenter og kaktus – som sies å ha "høy kommersiell verdi" – på den elektroniske markedsplassen TradeMe.

I en annen hendelse i juli 2019 ble Li funnet å ha 142 frø gjemt i Ipad-deksler i bagasjen – samt mer enn 200 plantepotter, hvorav den ene inneholdt en snegle. Onsdag ble Li dømt til 12 måneders intensivt tilsyn og 100 timers samfunnsarbeid.

Simon Anderson, undersøkelsesleder ved departementet for primærnæring, uttalte at straffutmålingen var "en god påminnelse om at alle som smugler planter eller andre truede arter til New Zealand kan forvente å bli tiltalt. Vår økonomi og livsstil er avhengig av å holde disse truslene utenfor landet."

