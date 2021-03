Facebook-grupper vil ikke lenger bli anbefalt: – Dette er ikke nok til å bekjempe alt hat

Mark Zuckerberg, Facebooks administrerende direktør, kunngjorde forrige uke at plattformen ikke lenger vil bruke algoritmer for å anbefale politiske grupper. Dette er et tiltak for å «senke temperaturen» og forhindre polarisering, skriver The Guardian torsdag.

Eksperter mener derimot at slike tiltak er vanskelig å håndheve og at det vil være vanskelig å fjerne gruppe-funksjonen og de algoritmiske insentivene som fremmer dette.

– Dette er ikke nok til å bekjempe alt hat som har fått tillatelse til å utvikle seg på Facebook, sier Jessica J González, stifter av anti-hatytring gruppen Change the Terms, til avisen.

Grupper – et stedet for å skape en «meningsfull sosial infrastruktur»

I 2010 ble Gruppe-funksjonen på Facebook lansert. Denne funksjonen gir brukere mulighet til å samles i egne lukkede eller åpne forum. Siden 2017 har Facebook gjort denne gruppefunksjonen mer synlig ved å promotere den i brukernes nyhets-feeden.

I et langt innlegg i 2017, skrev Zuckerberg at gruppe-funksjonen var en "ekte mulighet" for å skape en "meningsfull sosial infrastruktur i vårt liv". Videre argumenterer Zuckerberg for at en sjeldent finner en gruppe på egen hånd og at en ofte blir invitert inn av venner, derfor vil det være viktig å promotere grupper i nyhets-feeden.

Ned i kaninhullet

Ved at gruppene anbefales i nyhets-feeden har bruken av gruppe-funksjonen økt enormt. I 2017 var det 100 millioner brukere av Facebook som betraktet gruppene som meningsfulle. I dag er dette tallet opp mot 600 millioner.

Forskning viser at disse anbefalingene har dratt brukere ned i kaninhullet, altså at det stadig anbefales en mer ekstrem gruppe en de brukerne allerede er en del av. Gjennom Facebooks egne undersøkelser fant en ut at 64 prosent av alle som blir med i ekstremistgrupper på Facebook er blitt med fordi gruppen ble anbefalt i nyhets-feeden.

– Facebook lar høyreekstreme og konspirasjonsteoretikere organisere seg. Facebook har feilet i å ta grep om dette problemet, sier González til The Guardian og fortsetter:

– Faktisk har heller Facebook hatt en betydelig medvirkning i spredningen av slike tanker gjennom å anbefale grupper.

– Vi må stoppe disse samtalene

Søndag viste Wall Street Journal til interne dokumenter fra Facebook, hvor det kommer frem at direktører i Facebook var klar over risikoen ved å anbefale grupper. I en presentasjon fra august 2020 kommer det frem at "70 prosent av de 100 mest aktive amerikanske samfunnsgruppene burde ikke bli anbefalt, da de inneholder tema som hat, desinformasjon, mobbing og trakassering".

– Vi må stoppe disse samtalene fra å skje og hindre at de gror så fort som de gjør, står det skrevet i de interne dokumentene ifølge Wall Street Journal.

Flere måneder senere er dette først blitt tatt grep om, da FBI kunne slå fast at Facebook hadde vært sentral kommunikasjonskanal for å organisere stormingen av Kongressen 6. januar 2020.

Dog, hvorvidt det vil være en suksess med å fjerne anbefalinger av grupper fra nyhets-feeden gjenstår å se.

– Jeg har ikke veldig stor tro på at de vil greie å skille hva som er politiske grupper og hva som ikke er det, sier Heidi Beirich ved the Southern Poverty Law Center Facebook’s Real Oversight Board, som er en gruppe akademikere som kritiserer Facebooks retningslinjer for moderasjon av innhold.

– De tillot Qanon, militser og andre grupper til å profilere seg så lenge, og de er folk fra alle disse bevegelsene overalt på Facebook. Jeg tror ikke de vil greie å sortere disse ut over natta, sier Beirich.

