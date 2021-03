Spent på etterspill etter børs-bonanza

Gamestop, Reddit og «shorting» av aksjer. Det er ord mange kanskje har hørt for første gang den siste tida.

Det hele tok av i forrige uke med en voldsom oppgang i aksjen i Gamestop, som driver fysiske spillbutikker. I mars 2020 ble Gamestop-aksjen solgt for fire dollar, i januar var prisen på et tidspunkt oppe i 345 dollar. Amerikanske hedgefond har tapt milliarder, og det store spørsmålet mange stiller seg er hva som kommer til å skje framover.

Men først:

Hva har skjedd?

Kort oppsummert er oppgangen og svingningen i aksjen til Gamestop, og noen andre selskaper, i stor grad blitt drevet fram av brukere på nettsamfunnet Reddit og andre sosiale medier.

De har kjøpt opp aksjer der store, profesjonelle investorer, såkalte hedgefond, har plassert store veddemål i kursnedgang (shorting), altså at prisen på en aksje synker. Såkalt shorting gjøres ved at man låner aksjer, for så å selge dem. På et tidspunkt må låne-aksjen gis tilbake, og da må den kjøpes tilbake fra markedet. Hvis aksjen har steget i pris, taper man penger.

Det var akkurat det som skjedde med Gamestop-aksjen, som flere hedgefond hadde satset på at ville tape seg i verdi. Inn kom brukere på et Reddit-forum, som utvekslet tips, kjøpte opp aksjer og drev prisen opp.

Blant dem som ble rammet, er hedgefondet Melvin Capital. Halve kapitalen ble tapt i januar, skriver blant andre Wall Street Journal.

Det har vært stor aktivitet rundt flere aksjer den siste tida. Her fra New York-børsen. Foto: Nicole Pereira/AP/NTB

Er det bare Gamestop?

Nei, Reddit-brukerne, eller «Redditors», har også kjøpt aksjer i flere andre selskaper. Blant dem er andre favoritter fra 1990- og 2000-tallet: AMC Entertainment (verdens største kinokjede), finske Nokia og BlackBerry.

Flere har spekulert på om sølv er utpekt som neste mål for småinvestorene. Sølvprisen var mandag oppe i det høyeste nivået siden 2013, ifølge The Guardian. Folk på sosiale medier hadde tidligere blitt oppfordret til å slå til, og investorene kjøpte blant annet aksjer i mindre australske gruvefirmaer, ifølge BBC.

På det samme forumet på Reddit som sto bak Gamestop-oppfordring, viser det seg imidlertid at de fleste snakker ned sølv og advarer mot det, skriver NRK. De som har forsøkt å snakke det opp er hovedsakelig nyere kontoer som får mindre oppmerksomhet.

Hvorfor gjør de det?

Mange av småinvestorene som kjøpte aksjer, synes å se det hele i et politisk lys, ifølge NTB.

– Vi ser stadig at den rikeste 1 prosenten tjener billioner i året selv om det er pandemi – i kontrast til millioner av amerikanere som må melde seg arbeidsledige, skriver en hobbyinvestor med brukernavnet Responsible-Height77 til nyhetsbyrået AFP.

– Jeg synes det er på tide å vise at massene har noe de skulle ha sagt, og at vår stemme betyr noe, sier 21-åringen, som er collegestudent.

Analytikeren Neil Wilson sier noen av investorene har en form for borgervern-moral, ifølge BBC. De virker innstilt på å ramme Wall Street og ser ut til å hate hedgefond, fortsetter han.

Hva nå?

Reaksjonene på hele saken er kanskje det mest interessante som har kommet ut av den, sier samfunnsøkonom Jonas Algers i tankesmia Manifest til Dagsavisen.

Amerikanske politikere fra begge sider har støttet småinvestorene og tatt til orde for strengere reguleringer, og det amerikanske finanstilsynet SEC har sagt at de følger med på utviklingen. Det som skjedde med den populære aksjeappen Robinhood er også interessant, mener Algers.

Den amerikanske Kongressen har kalt inn til høring om aksjemarkedet, og noe av bakgrunnen er appen Robinhood. Torsdag forrige uke begrenset den kjøp av aksjer i Gamestop og andre selskaper som steg kraftig. Også andre aksjeplattformer har gjort det samme. Flere av dem, også Robinhood, har seinere åpnet opp igjen. Robinhood begrunnet det blant annet med at de fulgte reglene, ifølge Financial Times.

Avgjørelsen om å begrense handelen i utgangspunktet fikk likevel kritikk fra både politikere og kommentatorer, blant dem Demokratenes Alexandria Ocasio-Cortez.

«Dette er uakseptabelt. Vi må få vite mer om Robinhoods avgjørelse om å blokkere investorer fra å kjøpe aksjer, mens hedgefond fritt får handle aksjen», skrev hun på Twitter. Hun understreket at undersøkelsene ikke bør begrenses til Robinhood.

– Dypt urettferdig

Algers i Manifest tror hele saken kan ende med at grensene skyves for hvem som har mulighet til å handle aksjer.

– Kanskje må de ha strørre kontroll over hvem som handler og regulere det på ulike måter. Så blir det vanskeligere for vanlige folk å handle på aksjemarkedet.

Det vil neppe bli populært, og vil sørge for at enda mer makt samles hos færre, fortsetter han.

– Hvis vi snakker fordelingspolitikk, er fordeling av inntekter ujevn i alle land. Men når det gjelder eierskap av kapital er fordelingen enda mer ujevn. Det er en utrolig stor ulikhet. Konsekvensene av Gamestop-saken kan bli at kontrollen over aksjemarkedet sentraliseres enda mer, sier Algers.

– På generelt grunnlag mener jeg at det er dypt urettferdig, uholdbart og udemokratisk at eierskap av kapital sentraliseres i enda færre hender, fortsetter Algers.

– Ingen framtid

Det som gjør det som har skjedd så spesielt, er at det er mange desperate mennesker uten de store inntektene som nå har hatt mulighet til å satse penger. Flere av dem føler at de ikke lenger har så mye å tape, sier Algers.

– De føler at de ikke har en framtid, så da kan de like gjerne satse det siste de har på denne aksjen. Det som er unikt er at de har funnet svakheter og at man via sosiale medier, i dette tilfellet Reddit, har kunnet samle så mange for å utnytte denne sprekken i finansmarkedet og systemet for egen vinning, fortsetter han.

Brukere på nettsamfunnet Reddit har samlet seg for å drive opp prisene på flere aksjer. Foto: Robert Galbraith/Reuters/NTB

Det hadde neppe markedet sett for seg at ville skje. Hadde de gjort det, ville det ikke kunne skje, mener Algers. Både han og andre økonomer advarer likevel mot å tro at hele sagaen vil ende med gevinst for alle som har kastet seg på.

Pål Ringholm i Sparebank1 Markets tror at mange vil få seg en real smell. Overfor NRK viste han tidligere i uka til at Gamestop-selskapet er priset til mer enn ti ganger av det den mest optimistiske selskapsananlytikeren mener aksjen kan være verdt.

– Til slutt har man betalt for mye, og da kommer det en brutal nedtur for denne typen aksjer, sa Ringholm.

Algers vil ikke si noe om hvordan folk skal investere pengene sine, men sier han ikke tror at gevinsten flere Redditors får, er en langsiktig eller klok måte å spare penger på.

– Jeg tror ikke dette er en ny måte å gjøre ting på. Det er bare en uforutsett boble, sier han.

