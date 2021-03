Beachgoers enjoy a summer day at Coogee Beach in Sydney I Australia er mye av livet normalt igjen. Når det av og til dukker opp smittetilfeller, stenges det lokalt ned i kortere perioder. Det skjedde blant annet rundt strendene nord for Sydney. Her fra stranda Coogee Beach i januar etter en nedstengning. (LOREN ELLIOTT/Reuters)