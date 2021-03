Over 1.000 pågrepet – stengte T-banestasjoner i Moskva etter Navalnyj-dom

I løpet av tirsdag ble over 1.050 personer blitt pågrepet, inkludert journalister, ifølge OVD-info.

Nettstedet skriver at de pågrepne blir behandlet veldig brutalt, og at selv journalister blir slått.

En video viser det som tilsynelatende er demonstranter som blir jaget inn i en bakgård av politiet, som slår demonstrantene hardt med batonger.

Tirsdag kveld stengte også myndighetene flere T-banestasjoner i sentrum rundt Kreml.

Straks etter at dommen mot Navalnyj falt tirsdag kveld, oppfordret hans støttespillere folk om å demonstrere i gatene for å vise sin forakt mot dommen.

Titusenvis av mennesker har de siste ukene demonstrert i Moskva og andre russiske byer. Søndag ble 5.750 demonstranter pågrepet i forbindelse med demonstrasjoner.

Russisk påtalemyndighet og politi har gjentatte ganger advart russere mot å delta i demonstrasjoner som ikke har fått tillatelse.

Flere koronatiltak er nylig blitt opphevet i Moskva, men ikke forbudet mot store folkeansamlinger.

Dømt til tre og et halvt år

Den russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj ble tirsdag dømt til fengsel i tre og et halvt år for å ha brutt meldeplikten for en betinget dom fra 2014.

Navalnyj, som er en av president Vladimir Putins fremste kritikere, hevder at dommen fra 2014 var politisk motivert.

Navalnyj ble akutt syk på et fly på vei fra Sibir til Moskva i august i fjor. To dager senere ble han evakuert til Berlin etter kraftig vestlig press. Der ble det påvist at han var forgiftet med nervegiften novitsjok.

Hans advokater mener at han umulig kunne overholde meldeplikten overfor russiske myndigheter mens han lå på sykehus i Tyskland, og at den betingede dommen derfor ikke kan omgjøres til ubetinget.

Les også: Over 2.000 pågrepet etter store demonstrasjoner i Russland

Russland: – Ingen grunn til å blande seg inn

Russland beskriver oppfordringer fra vestlige land om å løslate Putin-kritiker Navalnyj som «løsrevet fra virkeligheten».

– Det er ingen grunn til å blande seg inn i en suveren stats indre anliggender, sier talsperson Maria Zakharova i det russiske utenriksdepartementet tirsdag kveld, ifølge russiske nyhetsbyråer.

Da hadde utenriksministrene i land som Norge, USA, Storbritannia, Tyskland og Frankrike gjentatt oppfordringene om at opposisjonspolitikeren Navalnyj løslates med det samme. Det skjer i kjølvannet av at en russisk domstol tirsdag dømte Navalnyj til å sone over to år i fengsel.

Appellene fra vestlige kolleger er «løsrevet fra virkeligheten», ifølge Zakharova.