Nordkoreansk diplomat hoppet av på grunn av datteren

I september 2019 var Ryu Hyun-woo Nord-Koreas fungerende ambassadør til Kuwait. Samme måned tok han med familien til den sørkoreanske ambassaden for å søke asyl. De reiste til Sør-Korea noen dager senere, men flukten ble først kjent i forrige uke.

I et intervju med CNN, det første etter at han hoppet av, forteller Ryu at han og kona var fast bestemt på å gi tenåringsdatteren deres et bedre liv. De hadde planlagt flukten en måneds tid før de røpet det for datteren.

Ryu sa: «Bli med mamma og pappa for å finne frihet».

– Hun ble sjokkert, og sa «Okay». Det var alt hun sa, sier Ryu.

Hvis de hadde blitt tatt, ville nordkoreanske agenter ha fraktet dem hurtig tilbake til den nordkoreanske hovedstaden Pyongyang, forteller Ryu. Der ville de ha måttet regne med å bli straffet.

Ryu Hyun-woo føyer seg inn i rekken av nordkoreanske toppdiplomater som de siste årene har hoppet av. I november 2018 forsvant Jo Song-gil, Nord-Koreas fungerende ambassadør til Italia, før han i 2019 dukket opp i Sør-Korea.

I 2016 flyktet Thae Yong-ho, Nord-Koreas viseambassadør til Storbritannia, til Sør-Korea. I 2020 ble han valgt inn i den sørkoreanske nasjonalforsamlingen.

Thae Yong-ho (i midten) ble i april 2020 valgt inn som representant for Seoul-bydelen Gangnam i det sørkoreanske parlamentet. Foto: Ahn Young-joon / AP / NTB

Bekymret for mor og søsken

Ryu forteller at det nordkoreanske regimet straffer familiemedlemmene til dem som hopper av, særlig diplomater, for å skremme folk fra å flykte. Nordkoreanere som stasjoneres i utlandet, blir ofte tvunget til å la et barn bli igjen som et gissel i hjemlandet, som forsikring mot at de hopper av.

– At Nord-Korea straffer familier kollektivt i det 21. århundre er forferdelig, sier Ryu til CNN.

Han frykter nå for sikkerheten til sine tre søsken og sin 83 år gamle mor som fortsatt bor i Nord-Korea.

– Jeg vil bare at de skal leve lenge. Det smerter meg å tenke på at de kan bli straffet for det jeg har gjort, sier Ryu som også er bekymret for svigerforeldrene som bor i Pyongyang.

Kims atomvåpen

I intervjuet med CNN penser den tidligere diplomaten inn på Nord-Koreas atomprogram. Han tror ikke Kim Jong-un kommer til å gå med på å avvikle det fullt og helt. Derimot tror han at Kim kan være villig til å forhandle om å redusere atomvåpenarsenalet, hvis de internasjonale sanksjonene mot landet lettes. Sanksjoner som kveler Nord-Koreas økonomi.

– Nord-Koreas atomvåpen er direkte knyttet opp til regimets stabilitet, og Kim tror trolig at atomvåpen er nøkkelen til sin egen overlevelse.

Onsdag i forrige uke hadde USAs president Joe Biden den første telefonsamtalen med Japans statsminister Yoshihide Suga. De er enige om å jobbe for at Koreahalvøya blir fullstendig fri for atomvåpen.

I samtalen diskuterte de sikkerhetssaker relatert til Kina og Nord-Korea, og USAs forpliktelse om å beskytte Japan, skriver NTB.

– De diskuterte Washingtons faste forpliktelse om å forsvare Japan i henhold til artikkel 5 i sikkerhetstraktaten, het det i uttalelsen.

FILE PHOTO: U.S. President Biden signs executive orders on access to affordable healthcare in Washington FILE PHOTO: U.S. President Joe Biden speaks before signing executive orders strengthening access to affordable healthcare at the White House in Washington, U.S., January 28, 2021. REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo (KEVIN LAMARQUE/Reuters)

USAs president Joe Biden er enig med Japans statsminister Yoshihide Suga om å jobbe for at Koreahalvøya blir fullstendig fri for atomvåpen. Foto: Kevin Lamarque / Reuters / NTB

Ryus erfaring fra Midtøsten ga ham innblikk i hvordan USA håndterte Irans atomprogram under Obama-administrasjonen. Han tror amerikanernes erfaringer fra denne perioden vil bli nyttig for Joe Biden, som var Obamas visepresident fra 2009 til 2017.

– Jeg er ikke i tvil om at han kommer til å håndtere atomprogram-saken i Nord-Korea på en klok måte, sier Ryu.

Angrer ikke på flukten

Ryus eneste bekymring etter å ha hoppet av, er hva som kan komme til å skje med familiemedlemmene som er igjen i Pyongyang. Han og kona mener fortsatt at det var riktig å flykte av hensyn til datteren. Ryu forteller CNN at han spurte datteren sin om hva hun liker best med sitt nye hjem i Sør-Korea.

– Hun sa: «Jeg liker at jeg kan bruke internett så mye jeg vil».

