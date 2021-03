De stormet kongressen, men stemte ikke på Trump

Ifølge flere amerikanske administrative enheter viser det seg at noen av dem som stormet kongressen, ikke stemte på presidenten som de mente var blitt frastjålet seieren, skriver CNN.

En av dem er 50 år gamle Donovan Crowl fra Ohio. Han er marineveteran og ble arrestert på åsted iført paramilitært utstyr og våpen, mens folk rundt han ropte retorisk: «Hvem er vår president».

Under stormingen av kongressen mistet fem personer livet. Føderale myndigheter kunne senere identifisere at Crowl var medlem av en militsgruppe, og var assosiert med den høyreekstreme gruppa The Oath Keepers.

Til Nettavisen sier ekstremismeforsker Cathrine Thorleifsson at det er 940 aktive hatgrupper i USA nå. 200 av disse gruppene er bevæpnede militsgrupper.

Ikke lenger registrert

Til CNN forteller Donovan Crowls mor at han skal ha sagt til henne at: «De skulle ta over regjeringen hvis de … prøvde å ta Trumps presidentskap fra ham».

Ifølge moren skal han ha blitt stadig mer aggressiv under Obamas presidentperiode, og hun var klar over at han støttet Trump.

Men på tross av at han tilsynelatende støtter Trump og var registrert for å stemme i 2013, skal han hverken ha stemt ved valget, eller svart på noen av varslene myndighetene sendte ut om at han fortsatt kunne være registrert for valgdeltagelse. Dette forteller en valgmedarbeider i Ohio til CNN, og legger til at Crowl derfor ble fjernet fra valgregisteret i 2020.

En fylkesembetsmann i Illinois forteller også til CNN at Crowl på et tidspunkt var registrert i valgregisteret der, men at han ikke lenger var aktiv noe sted i delstaten Illinois.

Donovan Crowl sitter fortsatt i varetekt etter å ha blitt siktet for å ha skadet en offentlig bygning og for å ha konspirert og planlagt et angrep. Crowls advokat ville ikke kommentere valgdeltagelsen.

Noen av dem var demokrater

Ifølge analyser av stemmeregistre i delstatene hvor flere er blitt arrestert i forbindelse med stormingen, skal minst åtte av de siktede ikke ha stemt under presidentvalget i november. De kom fra delstater rundt om i USA og var alt fra 21 til 65 år gamle.

CNN fikk tak i stemmeregistrene til mer enn 80 av dem som først ble arrestert, for å forsøke og fastslå hvem av dem som stemte under presidentvalget i november. Der fant de ut av mange av dem stemte ved valget, og at mesteparten av dem var republikanere. Overraskende nok var også en håndfull av dem registrerte demokrater.

Hvem de stemte på er ikke offentlig tilgjengelig. Regelverket varierer fra delstat til delstat, og CNN fikk ikke tak i informasjonen for alle de arresterte. De fant derimot flere som ikke stemte ved valget i det hele tatt. Mange av dem delte bilder og videoer gjennom hele stormingen, og skrev støtteerklæringer i sosiale medier.

25 år gamle Jack Griffith fra Tennessee er en av dem om ikke stemte ved valget, men som deltok på stormingen. På Facebook den kvelden skrev han blant annet:

– Trump var vår største vinner, og likevel var det ikke nok. Han prøvde sitt aller beste. Han gjorde så mye, men han er bare en mann... Jeg har til og med hjulpet til med å storme kongressen i dag, men det gjorde bare ting verre. Hvorfor, gud? Hvorfor? HVORFOR HAR DU FORLATT OSS? Med mindre... Trump fortsatt har en plan?

Ser ikke poenget med å stemme

Ekstremistforskeren Jessica Stern ved Boston University har forsket på høyreekstreme i rundt 30 år.

Hun påpeker at hun ikke har snakket med akkurat disse menneskene som stormet kongressen, men peker på at flere høyreekstreme tror at systemet uansett er rigget, og mener at det derfor ikke er noen vits i å stemme.

– Du må tro at systemet fungerer for alle, og at det er til det beste for landet ditt, sier hun til CNN.