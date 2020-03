18 døde av koronaviruset i Stockholm på ett døgn. Svensk smittevernekspert vil ikke endre strategi

Onsdag kveld kom sjokkmeldingen om at 18 mennesker med koronaviruset har dødd på bare ett døgn i Sveriges hovedstad Stockholm.

Dermed er det totale dødstallet i hovedstadsregionen oppe i 37.

– Stormen er her. Vi vet ikke hvor sterk den kommer til å bli, men vi er midt oppe i den, sier Björn Eriksson, som er helsedirektør i region Stockholm.

– Vi skal gå til det høyeste beredskapsnivået, katastrofenivået, understreker han.

Helsedirektør Björn Eriksson kom med dystre nyheter om koronautbruddet i Stockholm på onsdagens pressekonferanse. Foto: NTB Scanpix

Vil ikke legge om strategien

Sverige har lenge gått mot strømmen i håndteringen av koronasmitten. Mens store deler av Europa innfører stadig mer ekstreme tiltak for å hindre koronaviruset fra å spre seg, har Sverige valgt en annen strategi.

Svenskene har blant annet valgt å holde både grunnskoler og barnehager åpne. Torsdag åpner også treningskjeden SATS sine sentre i Sverige igjen.

Nå har altså dødstallene skutt i været i landets hovedstad. Det gir ikke grunn til å endre strategi fra en dag til den neste, mener Anders Tegnell.

Han er Sveriges statsepidemiolog og regnes som arkitekten bak tiltakene som hittil er innført.

– Helsemyndighetene i Sverige er enige om den strategien som er valgt og med all respekt for de som er døde, gir ikke disse dødsfallene grunn til å endre strategi fra en dag til den neste, sier Tegnell til Dagsavisen.

– Strategivalget må ta utgangspunkt i langsiktige trender og en vurdering av helheten, sier han.

Det at mennesker dør av koronaviruset, er noe vi må forvente, mener Tegnell.

– Vi må hele tiden evaluere hva vi har gjort til nå og om vi har gjort nok for å forebygge. Men det dør mennesker i Norge og Danmark også, og det er noe vi må forvente.

Anders Tegnell er Sveriges statsepidemiolog og regnes som arkitekten bak tiltakene som hittil er innført i nabolandet vårt. Foto: NTB Scanpix

1.070 smittet

På en pressekonferanse onsdag kveld oppga helsedirektør Björn Eriksson at 1.070 mennesker er bekreftet smittet i regionen. Av dem er 300 innlagt på sykehus, hvorav 65 får intensivbehandling.

Totalt i Sverige er over 2.500 mennesker registrert smittet, mens 44 er døde, ifølge Worldometers.

– Vi har en ganske markant økning i antallet smittede, erkjenner Eriksson og legger til at en stadig større andel av de smittede er over 70 år.

– Hjelper ikke å stenge skoler

Det samme påpeker Tegnell.

– Vi vet at dette er en sykdom man dør av, særlig de som er eldre og som har andre sykdommer. De siste ukene har det vært flere dødsfall blant de eldste eldre, og det ser vi også i andre land.

På spørsmål om han fortsatt mener det er riktig å holde skoler og barnehager og andre møteplasser åpne, svarer Tegnell følgende:

– Det er ingen bevis for at det å stenge skoler bidrar til å forhindre at eldre mennesker dør.

– Vi har gjort mye for å stoppe smittespredning på de stedene som er åpne. Gatene i Stockholm er veldig tomme og kontorene er tomme. Vi har minsket mulighetene for kontakt, sier han.

Hva gjelder høyningen av beredskapsnivået, forklarer Tagnell det med at helsevesenet i Stockholm forbereder seg på å ta imot flere pasienter fremover.

– Det har ingen sammenheng med det forebyggende arbeidet eller den nasjonale strategien, sier han.

Trenger flere hender

Helsedirektøren i Stockholm ber nå alle med helsefaglig utdanning om å bidra så mye de kan. Helsevesenet har stort behov både for personell og beskyttelsesutstyr, skriver NTB.

– Vi tar imot all hjelp vi kan få, for det trengs nå, sier Eriksson.

Han legger til at medarbeidere som nylig har gått av med pensjon, oppfordres til å komme tilbake til arbeidet, først og fremst de under 70 år, og at de som arbeider deltid, vil bli bedt om å jobbe fulltid.

Kun akutthjelp

Samtidig legges helsevesenet om for å møte den krevende situasjonen.

– Vi fokuserer nå bare på akuttbehandling som ikke kan vente. Helsevesenet forandres helt i løpet av noen uker, fastslo han på pressekonferansen.

Ifølge helsedirektøren kan helsevesenet i Stockholm vente seg en vanskelig tid de neste ukene. Han benyttet samtidig anledningen til å takke helsepersonell som han mener gjør en enestående innsats.