18 barn blant de skadde i bilangrepet i Tyskland

Det er ennå ikke klart hva som var motivet for handlingen, opplyser tysk politi. Ingen ble drept.

– Blant ofrene er 18 barn. I øyeblikket blir 35 personer fortsatt behandlet på sykehus, mens 17 er utskrevet, opplyser politiet i delstaten Hessen på Twitter.

Det er ennå ikke klart hvor mange av de 35 som er alvorlig skadd.

To pågrepet

Den 29 år gamle tyskeren fra Volkmarsen som kjørte inn i paraden, ble pågrepet mandag. Han ble selv skadd og sendt til behandling etter hendelsen. Så langt skal han ikke ha vært i stand til å forklare seg. Mannen omtales som en kjenning av politiet.

Det finnes foreløpig ingen detaljerte beskrivelser av mannens bakgrunn, og politikilder sier at det ikke er tegn til at handlingen er politisk motivert. Mannen er så langt mistenkt for drapsforsøk.

Senere på kvelden mandag ble en ny mann pågrepet, uten at det er kjent hva slags rolle politiet mener denne personen skal ha hatt i saken.

Økte farten

Ifølge øyenvitner skal bilføreren ha kjørt forbi en sperring og deretter økt farten mot folkemengden. Øyenvitner sier også til tyske medier at bilen kjørte rundt 30 meter før den stoppet.

Politiet i Nord-Hessen har bedt publikum om ikke å dele bilder og videoer av hendelsen på sosiale medier, og om å unngå spekulasjoner.

Ifølge øyenvitner den tyske avisen Bild har snakket med, skal sjåføren ha blitt omringet av sinte mennesker og ble beskyttet av politiet for at ingen skulle angripe ham etter at han stanset.

Karneval

Myndighetene har ennå ikke bestemt seg for om karnevalsuken som paraden var en del av skal fortsette som planlagt. I dagene fram mot onsdag feires det karneval en rekke steder i Tyskland, særlig i de katolske områdene. Karnevalene er svært populære og markerer inngangen til fasten.

Byen Volkmarsen har rundt 7.000 innbyggere, den ligger 30 kilometer fra Kassel og rundt 280 kilometer sør for Berlin.