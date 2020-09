Norge er blant de 64 høyinntektslandene som deltar i samarbeidet og fullfinansierer sin egen deltakelse i mekanismen. I tillegg deltar 92 lavinntektsland, som kan få støtte til innkjøp av vaksiner.

Stormaktene USA, Russland og Kina har imidlertid så langt takket nei til å delta.

Amerikanske myndigheter opplyste tidligere denne måneden at de ikke vil være med i Covax-samarbeidet. En talsmann i Det hvite hus begrunnet dette med at samarbeidet kan påvirkes av Kina og Verdens helseorganisasjon (WHO), som han anklaget for korrupsjon.

Statsminister Erna Solberg (H) sa i etterkant at hun hadde håpet at USA ville delta og at hun var skuffet over den amerikanske beslutningen.

Vil inngå avtaler

At en lang rekke andre land nå har sluttet seg til samarbeidet, gjør det mulig for Covax å undertegne formelle avtaler med vaksineprodusenter som er partnere i prosjektet.

Målet er å sikre vaksinedosene som trengs for å få slutt på den akutte fasen av pandemien innen utgangen av 2021, het det i en pressemelding fra Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) mandag.

Antall land som deltar i samarbeidet, ventes å stige den nærmeste tiden.

– Vi forventer at 38 land til vil bli med i løpet av de kommende dagene. Mange har sagt at de vil følge etter. Dette er viktig, sier direktør Seth Berkley i vaksinealliansen Gavi på en pressekonferanse mandag.

– Må handle raskt

CEPI, Gavi og Verdens helseorganisasjon (WHO) samarbeider om å lede Covax-mekanismen.

– Vi må fortsette å arbeide for rettferdig tilgang til vaksiner, tester og medisiner. For å bekjempe koronavirus-pandemien må velstående land handle raskt og utvise mot for å gjøre vaksiner og medisiner tilgjengelige for dem som ikke har råd til å betale selv, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) i en uttalelse.

I forrige uke opplyste regjeringen at Norge og Island sammen vil gi 64 millioner kroner til Covax-samarbeidet. I tillegg bidrar Norge med 64 millioner kroner som skal muliggjøre innkjøp av vaksinedoser til lavinntektsland.

