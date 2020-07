USA er landet som er hardest rammet av pandemien, og melder stadig om over 1.000 dødsfall i døgnet. Så langt er det rapportert om 4,4 millioner smittetilfeller, opplyser universitetet onsdag.

De siste smitteutbruddene i USA er særlig konsentrert i de sørlige og sørvestlige delstatene. De høye smittetallene gjør det vanskelig å stimulere økonomisk aktivitet og få bukt med den økonomiske krisen som pandemien har utløst.

Les også: Hva er det egentlig som skjer i USA?

Knytter desinformasjon til russisk innblanding

Samtidig som smittetallene tiltar, preges USA i økende grad av spredning av desinformasjon, rykter og motstand mot å bruke munnbind.

Denne uken delte blant annet Trump en usann video som hevdet at en malariamedisin, hydroksyklorokin, var en kur mot korona. Anonyme kilder i amerikanske myndigheter har også uttalt at det er en direkte tilknytning mellom russisk etterretning og desinformasjon om korona spredt i engelskspråklige medier.

Les også: Trump delte koronavideo fra svært omstridt lege - avbrøt pressekonferanse da han fikk flere kritiske spørsmål

Uklart hva som er fakta

– Dette er en utfordring når man forsøker å opplyse befolkningen om hva de kan gjøre for å beskytte seg og hva som er faktaene om problemet, sier lederen for University of Minnesotas senter for smittevernforskning, Michael Osterholm.

Han understreker at situasjonen forverres når usann informasjon spres av myndighetspersoner som for eksempel president Trump.

Både Twitter og Facebook begynte mandag arbeidet med å fjerne videoen delt av Trump, men den er allerede sett 20 millioner ganger.

Les også: – Regjeringen er mer opptatt av at bolighaiene skal tjene penger heller enn at folk skal bo godt (Dagsavisen+)

Smitteøkning truer økonomisk rekonvalesens

USAs sentralbanksjef Jerome Powell advarte onsdag om at pandemien truer den moderate økonomiske bedringen som fulgte en nærmest kollaps i det amerikanske arbeidsmarkedet og forbruk. Dermed holder sentralbanken styringsrenta uendret mellom 0 og 0,25 prosent.

En vaklende økonomi presset av en økning i smittetallene, har økt behovet for Kongressen til å opprettholde økonomiske krisepakker, sier Powell.

Representantenes hus og senatet forhandler om en ny pakke, men er langt unna enighet. Republikanere i senatet og Det hvite hus har foreslått en løsning som vil gi mindre til arbeidsløse amerikanere enn de får nå.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.