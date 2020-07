10. klassinger fra India oppdaget en asteroide som beveger seg mot jorden

Radhika Lakhani og Vaidehi Vekariya, som er fra byen Surat i den vestlige indiske delstaten Gujarat, deltok i et prosjekt gjennomført av Space India og NASA, som lar studenter analysere bilder tatt av et teleskop plassert ved University of Hawaii, skriver CNN. Det var da de oppdaget asteroiden, som de har gitt navnet HLV2514.

– Vi startet prosjektet i juni og sendte tilbake analysen vår til NASA for noen uker siden. 23. juli sendte de oss en e-post som bekreftet at vi hadde identifisert et objekt som nærmet seg jorden, sa Vekariya til CNN.

Asteroider, også kjent som mindre planeter, er små steinete gjenstander som går i bane rundt solen.

Vekariya sa til CNN at elevene ikke kunne feire funnet på grunn av pandemien, men la til:

– Dette var en drøm. Jeg vil bli astronaut. Det er et så stort tema. Det er ingen grenser i verdensrommet, særlig teorien om det svarte hull.

