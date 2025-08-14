Venstre prioriterer grønt skatteskifte i eventuelle borgerlige forhandlinger

Partileder Guri Melby presenterte partiets klimapakke og klimavalgløfte i Oslo onsdag.

Norge skal nå klimamålene for 2030, 2035 og 2050, lyder partiets løfte til velgerne.

– Vi har dårligere tid på å kutte utslipp enn noen gang, og fire år med Arbeiderpartiet har ikke tatt oss en millimeter nærmere målene, sier Melby.

Mer solkraft og fornybar energi

Partiet har laget en pakke med åtte klimavalgløfter. Venstre går inn for:

Femdoble norsk solkraft på tak og fasader innen 2030.

Trappe opp CO₂-avgiften til 3000 kroner innen 2030 og innføre en negativ CO₂-avgift for fangst av biogene utslipp og direkte fangst fra luft.

Redusere billettpriser og reisetider og øke antallet avganger i kollektivtilbudet.

Si nei til kjøp av klimakvoter fra land utenfor EU-samarbeidet.

Få fart på utbyggingen av fornybar energi i Norge og stille krav til energieffektivisering i alle sektorer.

Gi støtte til karbonfangst- og lagring på alle avfallsforbrenningsanlegg.

Storsatsing på grønn skipsfart gjennom tydelige krav til nullutslipp fra hurtigbåter, offshorefartøy og andre fartøyssegment.

Bruke avgifter og teknologistøtte for å sikre en rask omlegging til nullutslippsteknologi for varebiler, lastebiler og annen tungtrafikk.

Tror på gjennomslag på borgerlig side

Frp har gitt klar beskjed om at det grønne skiftet har skapt «et subsidiemonster», og at de akter å legge seg på en annen linje om partiet kommer i regjering.

De to partiene synes å være på kollisjonskurs i mye av klimapolitikken. Likevel mener Melby at Venstre vil kunne få gjennomslag for mange av sine løsninger dersom det blir samarbeid på borgerlig side etter valget. Erfaringen viser at partiene har klart å finne sammen før, påpeker hun.

– Norge har én stor havvindpark. Den ble vedtatt av partiene på borgerlig side. Norge har ett anlegg for karbonfangst og lagring. Den ble vedtatt av partiene på borgerlig side. Borgerlig side økte CO₂-avgiften kraftig, sier hun.