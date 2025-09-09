Venstre gir Listhaug skylden for borgerlig tap

Venstres sentralstyre møttes tirsdag for å evaluere valget, der partiet endte under sperregrensa med 3,7 prosent, en tilbakegang på 0,9 prosentpoeng fra forrige stortingsvalg.

Partiet ser dermed ut til å måtte nøye seg med tre representanter i kommende periode, Abid Raja og Melby, samt Grunde Almeland. Sistnevnte står imidlertid fortsatt i fare for å miste plassen til Rødts Bjørnar Moxnes.

Melby har ingen planer om å gå av som partileder.

– Tvert imot er kamplysten stor, og det samme er viljen til å bygge opp Venstre på nytt, på samme måte som vi har gjort mange ganger før, sier hun til NTB.

Annonse

– Havnet i skvis

Striden om statsministerposten mellom Erna Solberg (H) og Sylvi Listhaug (Frp) bidro til at Venstre aldri fikk løftet fram sine viktigste saker i valgkampen, mener Melby.

– Vi må nå tenke gjennom hva som gjorde at vi ikke fikk til det. Det har jeg ikke fasiten på her og nå, men det handler vel noe om hvem som skulle være statsminister på borgerlig side og ikke om hvilken politikk en slik regjering skulle føre, sier hun.

– Vi havnet nok litt i en skvis. Jeg tror det var vårt største problem. For oss ble det vanskelig, sier hun.

Annonse

Gir Listhaug skylden

Venstres nestleder Abid Raja gir Frp-leder Sylvi Listhaug skylden for at landet ikke får en borgerlig regjering etter valget.

– Det er fire partier på borgerlig side – jeg vil si at tre av dem har drevet valgkamp for seg selv og for borgerlig side, ett parti har drevet valgkamp bare for seg selv, sier han til NTB.

Et forferdelig valgresultat for Venstre, sier partiets nestleder Abid Raja, som gir Sylvi Listhaug og Frp skylden for at borgerlig side tapte valget. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Jeg tar som nestleder selvkritikk på at vi ikke har vært tydelige nok på at en stemme til Venstre ikke var en stemme for Sylvi, sier Raja.

Annonse

Han mener Listhaugs oppførsel, blant annet i TV-debatten fredag der hun omtalte AUF-leder Gaute Skjervø som «en notorisk løgner», ødela for borgerlig side.

– Det var mange som sa at de ikke kunne stemme på Høyre og Venstre når de skal samarbeide med en person som opptrer på den måten, sier Raja.