Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

– En del av suksessen da vi bygde et bredt borgerlig samarbeid sist, var at vi spilte hverandre gode. Men nå har det bare vært alenegang for Sylvi Listhaug og Frp, mener tidligere Venstre-politiker Jan-Christian Kolstø.

Han var i perioder en del av det borgerlige regjeringsapparatet i de årene Høyres Erna Solberg var statsminister (2013-2021), som statssekretær, pressesjef og som tidligere Venstre-leder Trine Skei Grandes nærmeste rådgiver. Han mener kontrasten er stor til det borgerlige samarbeidet de hadde under tidligere Frp-leder Siv Jensen.