Venner for alltid

Ingeborg Klingberg (t.v.) og Torborg Aalen Leenderts (begge 78) fra Oslo har beholdt sitt nære vennskap helt siden de var jenter på 8 år. FOTO: Martin Næss Kristiansen

Åtte år gamle Ingeborg står i skolegården på Majorstua skole og tripper, en augustdag i 1955. Hun skal begynne i ny klasse, på ny skole. Det kan oppleves ganske livsomveltende for ei lita jente. En voksen kommer og peker på henne og ei annen jente som står like ved, og viser dem til rett sted.

– Er du ny her, spør den andre jenta så.

– Ja, er du, spør Ingeborg tilbake.