Reportasje

Ingeborg Klingberg og Torborg Leenderts (begge 78) fra Oslo har beholdt sitt nære vennskap helt siden de var jenter på 8 år. Dagsavisen fikk bli med dem på stamkafeen.
Ingeborg Klingberg (t.v.) og Torborg Aalen Leenderts (begge 78) fra Oslo har beholdt sitt nære vennskap helt siden de var jenter på 8 år.

Venner for alltid

Ingeborg Klingberg og Torborg Leenderts har fulgt hverandre gjennom et helt liv. Er det vennskap som er den ekte, store kjærligheten?

Ylva Lie Bjerke
Ylva Lie Bjerke Journalist
Publisert
Lesetid: 8 min

Åtte år gamle Ingeborg står i skolegården på Majorstua skole og tripper, en augustdag i 1955. Hun skal begynne i ny klasse, på ny skole. Det kan oppleves ganske livsomveltende for ei lita jente. En voksen kommer og peker på henne og ei annen jente som står like ved, og viser dem til rett sted. 

– Er du ny her, spør den andre jenta så.

– Ja, er du, spør Ingeborg tilbake.

Hei
Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre

5 uker - 5 kroner

KJØP

vennskap helse nyheter reportasje
Powered by Labrador CMS