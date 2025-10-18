Reportasje
Ingeborg Klingberg (t.v.) og Torborg Aalen Leenderts (begge 78) fra Oslo har beholdt sitt nære vennskap helt siden de var jenter på 8 år.
FOTO: Martin Næss Kristiansen
Venner for alltid
Ingeborg Klingberg og Torborg Leenderts har fulgt hverandre gjennom et helt liv. Er det vennskap som er den ekte, store kjærligheten?
Åtte år gamle Ingeborg står i skolegården på Majorstua skole og tripper, en augustdag i 1955. Hun skal begynne i ny klasse, på ny skole. Det kan oppleves ganske livsomveltende for ei lita jente. En voksen kommer og peker på henne og ei annen jente som står like ved, og viser dem til rett sted.
– Er du ny her, spør den andre jenta så.
– Ja, er du, spør Ingeborg tilbake.