Venezuelas president langer ut mot «statskupp iscenesatt av CIA»

Onsdag fikk president Donald Trump spørsmål om han vurderer angrep på land i Venezuela.

– Vi ser helt klart på land nå, fordi vi har sjøen veldig godt under kontroll, sa den amerikanske presidenten til journalister i Det ovale kontor.

The New York Times skrev tidligere onsdag at Trump-administrasjonen har gitt CIA grønt lys til å gjennomføre dekkoperasjoner mot president Nicolas Maduros regime.

Den siste uttalelsen har fått Venezuelas president Nicolás Maduro til å reagere kraftig.

– Nei til krig i Karibia. Nei til regimeendring. Nei til statskupp iscenesatt av CIA, sa han onsdag til en komité opprettet etter at USA sendte krigsskip til regionen.

Venezuelas president Nicolas Maduro. Foto: Federico Parra/AFP

Senket flere båter

Trump besluttet i august å sende åtte amerikanske marinefartøy til farvannet utenfor det oljerike søramerikanske landet. Dette blir beskrevet som den største militære oppbyggingen på den vestlige halvkule siden den amerikanske invasjonen av Panama i 1989.

USA har hittil senket fem båter de mener smuglet narkotika og har drept minst 27 mennesker som var om bord i dem. Eksperter har stilt spørsmål ved lovligheten ved å utføre slike dødelige angrep i internasjonalt farvann mot mistenkte som verken er blitt stanset eller avhørt.

Regjeringen i Caracas mener USA bruker narkotikasmuglingen som en unnskyldning for den militære tilstedeværelsen, og sier de forventer et væpnet angrep om «svært kort tid».

– Latterlig spørsmål

Det er ikke kjent hvorvidt CIA planlegger konkrete operasjoner inne i Venezuela. Men organisasjonen får grønt lys til å gjøre det i en tid der det amerikanske militæret selv utarbeider mulige planer som Trump kan vurdere, inkludert angrep inne i landet, skriver The New York Times.

På spørsmål om han har gitt CIA myndighet til å «ta ut» Maduro, svarer Trump:

– Det er et latterlig spørsmål å stille til meg. Ikke egentlig et latterlig spørsmål, men ville det ikke vært et latterlig spørsmål for meg å svare på?

Varsler FN-klage

Venezuela ba før helgen FNs sikkerhetsråd om et hastemøte om de amerikanske angrepene og tilstedeværelsen av amerikanske krigsskip i Karibia. De mener angrepene truer «freden, sikkerheten og stabiliteten regionalt og internasjonalt» i området.

Etter onsdagens uttalelse fra Trump, reagerer regjeringen igjen og sier deres FN-utesendinger vil levere en klage til Sikkerhetsrådet og til generalsekretær António Guterres torsdag.

De sier Trumps utsagn er i strid med folkeretten og FN-pakten. De mener USA forsøker å legitimere en regimeendring med mål om å ta kontroll over Venezuelas oljeressurser.

Nobelpris dedisert til Trump

I forrige uke kunngjorde Nobelkomiteen at Venezuelas opposisjonsleder Maria Corina Machado får årets fredspris for sin demokratiske innsats under fjorårets valgkamp. Machado, som ble fremmet som kandidat av USAs utenriksminister Marco Rubio, har dedisert fredsprisen til Trump.

Venezuela-ekspert Vegard Bye har bedt Nobelkomiteen være på vakt mot fredsprisvinnerens flørting med USAs planer for Venezuela. Han frykter at Machado kan komme til å støtte en amerikansk militærintervensjon.

– Hun har vært klar på at det trengs utenlandske krefter for å få demokratiet i Venezuela på plass, og hun uttrykte sympati med de mislykkede og noe useriøse forsøkene på militær intervensjon under Trumps første periode, har Bye uttalt til NTB.

Machado sa mandag til Dagens Næringsliv at hun ikke kan komme til Norge så lenge Maduro sitter ved makten.

– Jeg har lært å leve én dag av gangen, og det venezuelanske folket gjør alt som står i dets makt – for hvis jeg er i Norge den dagen, betyr det at Venezuela allerede er frigjort, sa hun om mulighetene for at hun selv tar imot Nobels fredspris i Oslo 10. desember.