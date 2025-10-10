Venezuela-ekspert advarer mot fredsprisvinnerens Trump-bånd

Venezuela-ekspert Vegard Bye støtter at Machado får prisen for sin demokratiske innsats under fjorårets valgkamp, men påpeker at hun ble fremmet som kandidat av Marco Rubio, Trumps utenriksminister.

– Hun har vært klar på at det trengs utenlandske krefter for å få demokratiet i Venezuela på plass, og hun uttrykte sympati med de mislykkede og noe useriøse forsøkene på militær intervensjon under Trumps første periode, sier Bye til NTB.

– Og i det siste har hun hatt veldig tvilsomme uttalelser når det gjelder marineoperasjonene som USA nå holder på med utenfor Venezuela, legger han til.

– Hva gjør Nobelkomiteen da?

Bye er statsviter og har i flere tiår arbeidet med latinamerikanske spørsmål, både som forsker, journalist, bistandsarbeider og forfatter.

Han advarer mot at Machado kan komme til å støtte en amerikansk militærintervensjon.

– Rubio har mer enn antydet at en slik operasjon er under planlegging eller utredes. Hvis nå Rubio får Trump med seg på en eller annen form for direkte eller indirekte regimeendrende intervensjon før fredsprisutdelingen 10. desember, og hun da uttrykker støtte – hva gjør Nobelkomiteen da?

Viser til kuppforsøk

Bye mener komiteen må være tydelig på hva prisen gis for.

– De må være helt krystallklare på hva de har støttet. At det dreier seg utelukkende om hennes politiske, demokratiske kamp, sier han.

Eksperten stiller også spørsmål ved om komiteen har sett nok på Machados bakgrunn og sikter da spesielt til kuppforsøket mot Hugo Chávez i 2002.

– Hun befant seg i presidentpalasset da kuppmakerne inntok. Hun sier selv at hun ikke hadde noen rolle i det, men det er veldig vanskelig å forstå, sier Bye.