Velkommen til Sirkus Stoltenberg
Hvordan er det egentlig å følge etter Jens Stoltenberg en dag i innspurten av tidenes thriller-valgkamp?
– DER ER JENS! lyder plutselig en høy, ung, lys stemme. Med ett er Stoltenberg omringet av en begeistret guttegjeng fra St. Sunniva, en privat katolsk skole i Oslo sentrum. Fra venstre: Dev, Naod, Yacoba, Sebastian og Daniel.
Foto: Hilde Alfredsdatter Unosen
– Hei, husker dere meg? smiler Jens Stoltenberg (66) når han
får øye på Dagsavisens lille team denne tidlige valgkampmorgenen i folkepassasjen på Youngstorget. Finansministeren har nettopp tatt heisen ned
fra Arbeiderpartiets hovedkvarter, der Aps mediefolk har spilt inn det vi antar
er en høyst vennligsinnet podkast med ham og helseminister Jan Christian
Vestre.
– Skal vi gå? sier Stoltenberg, og strener ut på
Youngstorget, tett fulgt av to sikkerhetsvakter og et par rådgivere. Der setter
han opp farten til han når et urovekkende høyt marsjtempo.