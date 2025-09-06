– DER ER JENS! lyder plutselig en høy, ung, lys stemme. Med ett er Stoltenberg omringet av en begeistret guttegjeng fra St. Sunniva, en privat katolsk skole i Oslo sentrum. Fra venstre: Dev, Naod, Yacoba, Sebastian og Daniel. Foto: Hilde Alfredsdatter Unosen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

– Hei, husker dere meg? smiler Jens Stoltenberg (66) når han får øye på Dagsavisens lille team denne tidlige valgkampmorgenen i folkepassasjen på Youngstorget. Finansministeren har nettopp tatt heisen ned fra Arbeiderpartiets hovedkvarter, der Aps mediefolk har spilt inn det vi antar er en høyst vennligsinnet podkast med ham og helseminister Jan Christian Vestre.

– Skal vi gå? sier Stoltenberg, og strener ut på Youngstorget, tett fulgt av to sikkerhetsvakter og et par rådgivere. Der setter han opp farten til han når et urovekkende høyt marsjtempo.