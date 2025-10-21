Velgerne straffer Ap etter løftebrudd

Arbeiderpartiet med Jonas Gahr Støre i spissen går tilbake med 3,2 prosentpoeng på ny måling. Jonas Fæste Laksekjøn

Fakta om målingen Opinions barometer for oktober er basert på at 1000 respondenter er spurt om hvilket parti de ville stemt på hvis det var valg i dag.

83 prosent har avgitt svar om partipreferanse, noe som tilsvarer 832 respondenter.

Feilmarginen varierer mellom 3,1 og 1,4 prosent avhengig av størrelse.

Arbeiderpartiet går tilbake med 3,2 prosentpoeng på Opinions oktobermåling for Dagsavisen og FriFagbevegelse.

Partiet er likevel fortsatt størst, med en oppslutning på 24,8 prosent.

Målingen er tatt opp mellom 13. og 20. oktober.

Det betyr at halve målingen er tatt opp i skyggen av det som er blitt en gedigen budsjettstrid.

Annonse

Maria Rosness hos Opinion mener det er nærliggende å tro at Ap-nedgangen skyldes bråket rundt statsbudsjettet, med fergepriser og studiestøtte som hovedingredienser.

Statsbudsjettet ble lagt fram onsdag 15. oktober, og fikk Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til å frese av sinne.

Siden har saken bare eskalert i media.

Valgforsker ved UiT, Jonas Stein, er klar på at Arbeiderpartiet kom skjevt ut av hoppkanten da statsbudsjettet ble lagt fram.

Annonse

– Dette er en reell tilbakegang for Ap. Og det er ikke bare tilfeldig, sier han.

La seg flat

Statsminister Jonas Gahr Støre lovet at det skulle fortsette å være gratis ferge etter valget, om han fikk fortsette som statsminister.

Annonse

Men på bakrommet var det gjort klart et statsbudsjett der ordningen var skrotet.

I Aps budsjettforslag er det også kuttet i ordningen med sletting av studielån-gjeld i distriktskommuner. Støre mente kuttet var lite, men med forslaget faller de fleste – 43.000 av 55.000 – utenfor ordningen.

– Problemet er hva Ap-toppene sa i valgkampen, og hva de gjorde etterpå. De lovte noe annet enn det som kom i statsbudsjettet. Støre selv har innrømmet at ting burde vært gjort annerledes. Det er sjelden en statsminister legger seg så flat kun en måned etter valget som han gjorde i «Politisk kvarter» tirsdag morgen, mener Stein.

– Men partiet er nødt til å finne en løsning på dette for å gjenvinne tilliten, poengterer han.

Annonse

Ryddejobb

Partisekretær i Arbeiderpartiet, Kari-Anne Opsal, mener det som har skjedd er uheldig og beklagelig.

– Det har også statsministeren sagt. Det er gjort en feil. Det må vi rette opp så raskt som mulig, sier hun.

Organisasjon er så tydelig fordi dette går på integriteten til partiet, mener partisekretæren.

Annonse

– Det er ikke bare velgere som har reagert, organisasjonen har også reagert. Det er det gode med demokratiet. Tillit bygges i millimeter og rives i meter. Men den tilliten skal vi bevise oss verdig.

Nestleder i Senterpartiet, Bjørn Arild Gram, mener den aller viktigste saken i norsk politikk akkurat nå er at regjeringen rydder opp og sørger for fortsatt gratis ferger og sletting av all studiegjeld uten tidsbegrensning i alle 189 kommuner hvor opptjeningsperioden er godt i gang.

– Vi vil bruke all vår kraft på å få gjennomslag for å utvikle hele Norge, legger han til.

SV-leder Kirsti Bergstø mener regjeringen må skjønne at det rødgrønne flertallet må brukes.

Annonse

– De har kommet med et budsjett med usosiale kutt. Det var ikke det velgerne stemte for, sier Bergstø.

– Om regjeringen trodde reversering av rødgrønne gjennomslag var veien å gå tar de feil. Denne målingen tyder ikke akkurat på jubel over budsjettet, legger hun til.

SV og Rødt kniver

SV har en framgang på 1,4 prosentpoeng, til 7 prosent. Mens Senterpartiet, som bjeffet høyt i Vandrehallen da statsbudsjettet ble lagt fram, faktisk opplever en tilbakegang på 0,2 prosentpoeng til 5,4 prosent.

Annonse

Det mest bemerkelsesverdige, ifølge Stein, er velgerlojaliteten til Rødt-velgerne. Partiet får en oppslutning på 6,9 prosent.

– De er ekstremt lojale – med en lojalitet på hele 97,2 prosent, sier Stein.

Nest størst lojalitet har SVs velgere, med 88,6 prosent, tett fulgt av Frp og Høyre.

I motsetning til valgresultatet kommer både Venstre og KrF over sperregrensen, mens MDG faller under. Det gir borgerlig flertall.

Annonse

Det viser også hvor store utslag sperregrensen kan gi ved et stortingsvalg: Regjeringen har et flertall på 88 mandater, en margin på tre mandater for flertall. Hadde MDG kommet under og Venstre over hadde regjeringen blitt blå. Minst lojale er MDGs velgere, noe som avslører at partiet kom seg over sperregrensen takket være taktisk stemmegivning for en drøy måned siden. På denne målingen får partiet 3,8 prosent.

Frp vokser

Frp puster Arbeiderpartiet i nakken med sine 23,2 prosent og har ikke vært nærmere siden Frp var større enn Ap på begynnelsen av året

– Dette er ingen supermåling for Frp. Men de holder stand, sier Stein.

Annonse

Men Frp-leder Sylvi Listhaug er godt fornøyd med målingen.

– I valgkampen snakket Støre på inn- og utpust om trygg styring. Under en uke etter at regjeringen har lagt fram sitt statsbudsjett har Ap blitt tatt i flere løgner, og vi ser allerede tilløp til fullt kaos på rødgrønn side. Jeg frykter at dette kan bidra til å svekke tilliten til norske politikere, og det er alt annet enn trygg styring for alle de enkeltskjebnene der ute som rammes av Støre-regjeringens budsjettforslag, sier Sylvi Listhaug til FriFagbevegelse.

Høyre har en etterlengtet framgang, og er desidert nest største opposisjonsparti med sine 16,2 prosent.

KrF, som gjorde et godt valg, har ytterligere framgang og havner på 4,8 prosent.

Annonse

Andre partier får 3,7 prosent. Her er Generasjonspartiet størst, med sine 1,0 prosent.