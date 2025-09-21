Oslo Høyres kampanjeleder Stian Skalle peker ut retningen for sine frivillige under stortingsvalgkampen 2025. FOTO: Hilde Alfredsdatter Unosen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Søndag skal Høyres valgkomite møtes for å starte prosessen med å finne ny leder etter Erna Solberg. Innstillingen skal være klar i god tid før det ekstraordinære landsmøtet i februar neste år. Men hvor lang tid vil det ta å gjenreise Høyre, som har mistet så mange velgere de siste to årene? Og hvor går veien videre fra skvisen partiet har havnet i, klemt inne mellom et stort Frp og et enda større Ap?

Nils August Andresen, redaktør i høyresidens avis, Minerva, slår uansett fast at partiet nå er midt i det som kan være partiets aller verste politiske krise - selv om årets valgresultat på 14,7 faktisk er hakket bedre enn ved tidligere katastrofevalg.