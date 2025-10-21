Statens vegvesen varsler lengre køer på E18 mens det pågår arbeid mellom Høvik og Lysaker. Foto: Lise Åserud / NTB

– Det vil bli lengre køer mens arbeidene pågår. Vi oppfordrer alle til å velge alternativ transport, vurdere om det er mulig å legge reisen til et annet tidspunkt, og beregne god tid, sier Kjetil Fløtre, prosjektleder for delprosjektet E18 Fornebukrysset – Strand i Statens vegvesen i en pressemelding.

På E18 Vestkorridoren skal det arbeides med å rive dagens midtdeler, støpe ny midtdeler, samt asfaltere og flytte E18-traseen ved Fornebukrysset.

– Dette blir en del av nye E18 og vil gi bedre oversikt og trafikkflyt i Fornebukrysset, skriver Statens vegvesen.

Allerede til helgen vil arbeidet skje på kvelds- og nattetid. Lørdag og søndag vil arbeidene foregå fram til klokken 11.

Statensvegvesen oppfordrer også til å velge andre reisemåter, og å planlegge reiser utenom tidspunktene for arbeidene eller forbi Oslo.

Det vil også bli utført arbeid helgen 31. oktober til 2. november og helgen 7. november til 9. november.

Arbeidene vil medføre flere trafikale endringer.

Avkjøringene fra E18 i retning Oslo mot Fornebukrysset er stengt mens arbeidene pågår. Alle som skal mot Fornebu, Ring 3 Smestad og Lysaker må ta omkjøring via Vækerø.

Også bussholdeplassene Strand og Oksenøyveien vil være stengt i retning sentrum mens arbeidene pågår.