Vedums beskjed til Støre: Rydd opp!

– Nå har det vært så mye omtrentlighet rundt fakta og ord at det må bli skriftliggjort sånn at man er helt trygge på det, sier Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

Arbeiderpartiets ledelse må si klart og tydelig at de to ordningene videreføres, mener han.

– Det er ikke nøye hvilken form det skjer i, det viktigste er at det er trygghet rundt at disse ordningene skal være der, og at man har et opplegg som gjør at vi ikke bruker tid på det i de videre forhandlingene.

I NRKs Politisk kvarter tirsdag morgen sa statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre at det er i Stortinget man må finne løsningene.

– Det er sikkert forsøk på å redde ansikt. Det viktigste for oss er at det kommer fra Aps ledelse, sier Vedum.

Både Støre og finansminister Jens Stoltenberg må være helt tydelige på at ordningene videreføres, understreker han.

Han ber dem ordne opp så raskt som mulig.

– Det beste er at det skjer relativt raskt. Vi setter ikke en tidsfrist, men det bør skje så raskt som mulig. Trenger de noen dager på å få løst det, så får de gjøre det. Hele budsjettprosessen på Stortinget står på vent til dette blir avklart, sier han.

Arbeiderpartiets håndtering har vært rotete, sier Vedum.

– Og har du rotet, så er det beste du kan gjøre å rydde.

