Vedum vil skrote Faktisk.no

Senterparti-lederen mener den siste ukens mediesaker om de brutte løftene fra Arbeiderpartiet, er med på å vise hvorfor Faktisk.no bør legges ned, skriver Klassekampen.

– Faktisk er en fullstendig avsporing. De er irrelevante. Denne uka viser hvor sterke og vitale de redaktørstyrte mediene er. Hva bidrar Faktisk med? Ingenting! Det er NRK, VG og Klassekampen som driver fram sakene og får fakta på bordet, sier Vedum.

– Det som er fakta, er at i valgkampen har Arbeiderpartiet drevet med desinformasjon. Det er altså makten som driver med desinformasjon, og likevel holder Faktisk seg unna, sier Vedum.

Daglig leder i Faktisk, Runa Victoria Engen, sier at forklaringen til at de ikke har skrevet noe om denne saken, er at den allerede er grundig dekket og dokumentert.

– Arbeiderpartiet har innrømmet feil, så det er ingen uenighet om fakta. For oss er det viktig, vi skal komme med nye opplysninger, sier Engen.

Vedum mener også Faktisk blander seg inn i saker som ikke handler om riktig eller gal informasjon, men om politisk uenighet. Han foreslår at mediene heller bør bruke pengene på å ansette flere journalister.