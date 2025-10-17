– Når de nå endelig beklager, må beklagelsen følges opp med handling, de må omgjøre kuttet i sletting av studielån slik at staten opprettholder sin forpliktelse overfor folk, skriver Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, som mener det samme må skje med ordningen med gratis ferje. Lise Åserud / NTB

– Når en statsminister og en helseminister beklager, må det også følges opp med en vilje til å rette opp den uretten som har skjedd. Når de nå endelig beklager, må beklagelsen følges opp med handling, de må omgjøre kuttet i sletting av studielån slik at staten opprettholder sin forpliktelse overfor folk, skriver Vedum i en epost til NTB.

Han viser både til løftet om sletting av studiegjeld og opprettholdelse av ordningen med gratis ferjer noen steder. Begge disse forsvant med statsbudsjettforslaget som finansminister Jens Stoltenberg la fram på onsdag.

– Mange har stolt på det Ap har sagt, og flyttet til en distriktskommune i tro på at regjeringen ville holde egne løfter og ordningen skulle bestå. De må også omgjøre kuttet i ferjer, slik at alle ferjene som i dag er gratis, også blir gratis neste år. Det er det eneste redelige å gjøre, skriver Vedum.

Overfor VG understreker Vedum at det ikke blir noe snakk om budsjettforhandlinger med Ap før regjeringspartiet retter opp i disse sakene.