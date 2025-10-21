Vedum om Aps snuoperasjon: – Et veldig viktig steg på veien

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener det er viktig at Ap har snudd om gratis ferje-kutt og kutt i ordningen med studiegjeldslette i distriktene. Lise Åserud / NTB

– Når vi hører Arbeiderpartiet nå, så virker det som om at Arbeiderpartiets ledelse har snudd, mye takket være grasrota i partiet, og at vi var så tydelige, sier han.

Vil se det skriftlig

Vedum tar imidlertid forbehold om at han vil se Arbeiderpartiets nye forslag skriftlig.

– Men jeg regner med at de skal ha en inndekning på det. Det er et veldig viktig steg på veien, sier Sp-lederen.

SV: – Ryddejobben er ikke ferdig



– Det er bra at Arbeiderpartiet starter ryddejobben, men den jobben er ikke ferdig, sier SVs finanspolitiske talsperson Marthe Hammer til NRK.

– Dette er ikke de eneste tingene Arbeiderpartiet sto i valgkampen og lovet. De lovet også at de aller fattigste barnefamiliene skulle få lov til å ha barnetrygden sin utenfor, og at det ikke skal telles som en del av sosialhjelpssatsen, sier hun til kanalen.

– Vi aksepterer ikke at det skal forhandles om noen av Arbeiderpartiets løfter fra valgkampen, legger hun til.