Vedum om Aps snuoperasjon: – Et veldig viktig steg på veien
Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier Ap snuoperasjon var «helt avgjørende viktig» for de kommende budsjettforhandlingene.
Innenriks
– Når vi hører Arbeiderpartiet nå, så virker det som om at Arbeiderpartiets ledelse har snudd, mye takket være grasrota i partiet, og at vi var så tydelige, sier han.
Vil se det skriftlig
Vedum tar imidlertid forbehold om at han vil se Arbeiderpartiets nye forslag skriftlig.
– Men jeg regner med at de skal ha en inndekning på det. Det er et veldig viktig steg på veien, sier Sp-lederen.
SV: – Ryddejobben er ikke ferdig
– Det er bra at Arbeiderpartiet starter ryddejobben, men den jobben er ikke ferdig, sier SVs finanspolitiske talsperson Marthe Hammer til NRK.
– Dette er ikke de eneste tingene Arbeiderpartiet sto i valgkampen og lovet. De lovet også at de aller fattigste barnefamiliene skulle få lov til å ha barnetrygden sin utenfor, og at det ikke skal telles som en del av sosialhjelpssatsen, sier hun til kanalen.
– Vi aksepterer ikke at det skal forhandles om noen av Arbeiderpartiets løfter fra valgkampen, legger hun til.