Vedum og Stoltenberg utelukker arveavgift

Debatten om arveavgift kan legges død, sier Trygve Slagsvold Vedum (i midten). Han lover at Senterpartiet vil bryte regjeringsforhandlinger om arveavgiften blir gjeninnført, slik SV-leder Kirsti Bergstø (t.v.) og Rødt-leder Marie Sneve Martinussen ønsker.

– Debatten om arveavgift kan legges død. For det er helt uaktuelt for Senterpartiet å gjeninnføre en form for arveavgift, sier Vedum til NTB.

Før valget har SV, MDG og Rødt – partier som trolig må være del av det parlamentariske grunnlaget om regjeringen skal fortsette – tatt til orde for å gjeninnføre arveavgiften i ulike former.

Også Senterpartiet må etter alt å dømme med på laget for å danne et ikke-borgerlig flertall. Men partiet vil ikke støtte dette om det blir innført arveavgift, lover Vedum.

– Da bryter vi, sier han.

– Det kan vi gi en garanti på. Det blir ikke et flertall for statsbudsjett. På såkalt rødgrønn side blir det ikke flertall uten oss, for vi vil uansett ligge på vippen i Stortinget, sier Vedum videre.

Også Arbeiderpartiet utelukker at arveavgiften kan komme tilbake.

– Det er ikke aktuelt for Arbeiderpartiet å innføre arveavgift. Arbeiderpartiet går tvert imot til valg på et løfte om at arveavgiften ikke skal gjeninnføres, sier finansminister Jens Stoltenberg (Ap).

Finansminister Jens Stoltenberg utelukker å gjeninnføre arveavgift.

Vedum sier videre at private bedrifter som bekymrer seg for arveavgift, bare kan legge bort bekymringen.

– Det kommer til å skape så mye uro og usikkerhet. Og det er også relativt lite inntekter for staten, så det er ingen grunn til å ta opp den debatten igjen. Den usikkerheten kan bare ryddes bort, sier han videre.