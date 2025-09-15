Vedum: – Motivert til å fortsette som Sp-leder

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum sier han er motivert til å lede partiet videre tross den lave oppslutningen i valget.

Sp leder Trygve Slagsvold Vedum etter sentralstyremøte i Senterpartiet.

Innenriks

NTB
Publisert Sist oppdatert

Vedum møtte pressen mandag ettermiddag etter at partiets sentralstyre hadde et oppvaskmøte etter valget.

– Jeg er veldig motivert for å lede partiet, både når det er litt medgang og når det er litt motgang, sa Vedum til pressen.

– Jeg har prøvd begge deler også. Nå er det litt motgang, så får man bare jobbe på og stå på. Det er dét som er hovedmotivasjonen nå.

Hei
Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre

5 uker - 5 kroner

KJØP

valg 2025 motgang innenriks trygve slagsvold vedum senterpartiet stortingsrepresentanter nyheter
Powered by Labrador CMS