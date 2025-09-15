Vedum: – Motivert til å fortsette som Sp-leder
Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum sier han er motivert til å lede partiet videre tross den lave oppslutningen i valget.
Sp leder Trygve Slagsvold Vedum etter sentralstyremøte i Senterpartiet.
Terje Pedersen
Innenriks
Vedum møtte pressen mandag ettermiddag etter at partiets sentralstyre hadde et oppvaskmøte etter valget.
– Jeg er veldig motivert for å lede partiet, både når det er litt medgang og når det er litt motgang, sa Vedum til pressen.
– Jeg har prøvd begge deler også. Nå er det litt motgang, så får man bare jobbe på og stå på. Det er dét som er hovedmotivasjonen nå.