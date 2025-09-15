Vedum: – Motivert til å fortsette som Sp-leder

Vedum møtte pressen mandag ettermiddag etter at partiets sentralstyre hadde et oppvaskmøte etter valget.

– Jeg er veldig motivert for å lede partiet, både når det er litt medgang og når det er litt motgang, sa Vedum til pressen.

– Jeg har prøvd begge deler også. Nå er det litt motgang, så får man bare jobbe på og stå på. Det er dét som er hovedmotivasjonen nå.