– Selvfølgelig synes vi at det er for lav oppslutning i dette stortingsvalget, både sammenlignet med 2021 og 2017 så er det et for lavt valg. Det er sånn det er, sier han.

Vedum mener at en av årsakene er at Senterpartiet var en tydelig motstemme mot Høyre-regjeringen som styrte i forkant av de to nevnte valgene, men at de samme sakene ikke har vært like sentrale siden det ble regjeringsskifte, blant annet med Senterpartiet i varmen, i 2021.

Vedum er imidlertid tydelig på at han ikke kommer til å gå av som Sp-leder.

– Ja, svarte han kort og godt da han ble spurt om han kommer til å fortsette.