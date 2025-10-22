Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

I den første spørretimen etter at statsbudsjettet ble lagt fram møttes to av hovedpersonene i budsjettdramaet til konfrontasjon: Den tidligere så rasende Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Ap-nestleder Jan Christian Vestre, som har fått mye kritikk for sin omstridte valgkampvideo der han kom med løfter som allerede var kuttet i statsbudsjettet.

I utgangspunktet stilte Vedum et spørsmål til helse- og omsorgsministeren der han tok utgangspunkt i helseforetaksmodellen. Han spurte hva Vestre vil gjøre for «å styrke rekrutteringen av sykepleiere, leger og andre fagfolk til sykehus i distriktene våre». Men etter hvert så Vedum sitt snitt til å trekke inn den betente striden om kuttene i gratis ferge og gjeldslettelser for studenter i distriktene.