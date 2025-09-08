Vedum med klar beskjed om Senterpartiets makt på vippen

Partileder Trygve Slagsvold Vedum framsto som kampklar for en ny periode Stortinget hvor ingen skal ta Senterpartiets støtte for gitt. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Senterpartiet lå mandag kveld an til å miste 19 av dagens 28 stortingsrepresentanter. En oppslutning på 5,6 prosent er en nedgang på 7,8 prosentpoeng fra valget i 2021.

Partileder Trygve Slagsvold Vedum framsto imidlertid som alt annet enn slagen, og kom med en utilslørt advarsel mot sine framtidige samarbeidspartnere i politikken da han talte til partiet på valgvaken i Oslo.

– Vi i Senterpartiet får en nøkkelposisjon i Stortinget. Og da er min beskjed klar til alle partier: Ingen kan ta Senterpartiet som en selvfølge, sa Vedum.

Rødgrønn side lå mandag kveld an til å få 89 mandater. Med et vippepunkt i Stortinget på 85 mandater, kan Senterpartiet med ni representanter være tungen på vektskålen i mange saker.

– Så vi kommer til å sitte og være det som avgjør om det blir flertall eller mindretall i sak etter sak i Stortinget, sa Vedum og vendte seg mot de fremtidige regjeringsmedlemmene i Støres nye regjering.

– Det er også beskjeden til de som skal bli statsråder. Det er ikke posisjonen din som er viktig, det er at de gjennomfører en politikk som er i samsvar med de verdiene vi i Senterpartiet tror på, sa Vedum.