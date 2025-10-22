Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er ikke fornøyd med at Arbeiderpartiet ønsker å knytte studielånsslettingen til studiepoeng. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Det betyr at blant andre hjelpepleiere og fagarbeidere faller utenfor.

– De kan ikke i fullt alvor mene at folk som har gått fagskole eller flyttet på hybel for å ta yrkesfag ikke skal få slettet studielån, mens de som har gått sosiologi eller tatt statsvitenskap skal få det, sier Vedum til Nettavisen.

I valgkampen lovte Arbeiderpartiet å videreføre ordningen som ble foreslått av regjeringen i fjor høst og vedtatt i Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet for 2025. I forslaget til statsbudsjett for 2026 var dette fjernet, men etter mye kritikk snudde Arbeiderpartiet tirsdag.

Der ordningen tidligere omfattet all studiegjeld, ønsker Arbeiderpartiet nå å knytte studielånsslettingen til studiepoeng. Det sa finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Tuva Moflag på NRKs Debatten tirsdag.

Stiller krav

Vedum har tidligere sagt at det er uaktuelt å gå i forhandlinger før sakene om sletting av studiegjeld og opprettholdelse av ordningen med gratis ferjer var rettet opp.

På spørsmål om Arbeiderpartiets forslag om at studielånsslettingen knyttes til studiepoeng oppfyller kravet for å stille til forhandlinger, er Vedum krystallklar.

– Nei, sånn som Ap har lagt det fram går det ikke. Men jeg regner med at Ap selvsagt kommer til å utvide ordningen. Dette er Fellesforbundet og Fagforbundets medlemmer. De som støper betong og klipper hår. De må selvsagt få den samme ordningen, sier Sp-lederen.

– Stemmer ikke

Moflag reagerer på Vedums utsagn.

– Dette stemmer ikke helt. Vi sier ordningen skal gjelde alle typer utdanningsgjeld fra Lånekassen, sier hun.

– Gjeldssletten skal knyttes til avlagt eksamen eller fullførte studier. Dette for å unngå en situasjon der man kan melde seg opp til fag og studier for å få lån, og deretter få slettet utdanningsgjeld uten at man har gjennomført studiene.