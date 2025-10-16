– avviser dobbeltmoral

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er sur fordi Arbeiderparti-regjeringen har fjernet flere av sakene de ble enige om mens de regjerte sammen. Nå vil han ikke forhandle med dem før regjeringen justerer budsjettforslaget sitt. Cornelius Poppe / NTB

– Vi begynner ikke å ha forhandlinger før de har justert det, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til NRK i Politisk kvarter torsdag, dagen etter at regjeringen la fram sitt forslag til neste års statsbudsjett.

Flere av seierne Sp oppnådde i regjeringen, er fjernet i budsjettforslaget. Gratis ferjer fjernes, sletting av studielån i distriktet fjernes, og passkontor erstattes av busser.

Da Vedum var finansminister før partiet hans gikk ut av regjering i vinter, gikk han selv tilbake på flere av sakene daværende budsjettpartner SV hadde fått gjennomslag for. Sp-lederen avviser dobbeltmoralen.

– Det var budsjettposter som gikk opp og ned hvert eneste år. Sånn er det jo, sier han, men mener det er en forskjell på det og det han mener er løfter til enkeltpersoner.

Vedum er også sur fordi han mener Aps nestleder Jan Christian Vestre brukte disse sakene i valgkampen for å skremme velgerne fra å stemme på høyresiden.

Vestre advarte i en valgkampvideo mot å stemme på høyresiden fordi man blant annet kunne få en ekstrakostnad dersom gratis ferje ble fjernet.

Finansminister Jens Stoltenberg har sagt at budsjettforslaget var ferdig før valgkampen.

– Det er helt riktig at vi har redusert ferjeprisene, og det opprettholder vi i dette budsjettet. Men gratis ferje ligger ikke inne, sier Aps finanspolitiske talsperson Tuva Moflag og legger til:

– Dette er et budsjett som har handlet om knallharde prioriteringer.