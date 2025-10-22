Vedum etter møte med Støre: – Nå er vi klare for budsjettforhandlinger

– Statsministeren og jeg har hatt et møte. Der var han helt tydelig på at ordningen for sletting av studielån skal gjelde alle typer studielån gjennom Statens lånekasse, og at ordningen skal være slik den ble presentert og vedtatt i fjor, sier Vedum til NTB.

Onsdag møtte Sp-lederen statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) etter en uke med krangling om statsbudsjettet, der regjeringen først ville kutte ordningen med gratis ferje og kutte i ordningen med sletting av studielån i distriktene.

Senterpartiet har krevd en reversering av kuttene og sagt at de ikke stiller til budsjettforhandlinger før dette er på plass.

Fornøyd med svarene

Tirsdag kveld snudde Arbeiderpartiet og sa at de dropper begge kuttene.

Vedums umiddelbare respons var at han ville se det skriftlig og ha forsikringer om de konkrete formuleringene før han sa ja til forhandlinger.

Det har han nå fått.

– Statsministeren leste opp formuleringene for meg, og vi gikk gjennom det, sier Vedum.

Støre bekrefter også at forhandlingsprosessen går videre.

– Jeg hadde en god prat med Trygve i dag om arbeidet som ligger foran oss i Stortinget. Nå har de fem rødgrønne partiene felles ansvar for å jobbe oss fram til enighet om et godt og ansvarlig budsjett for landet, skriver han i en tekstmelding til NTB.

– Ryddig og ordentlig

Tirsdag kveld oppsto det litt forvirring i Debatten på NRK om hvorvidt ordningen for studielån også skulle gjelde for yrkesfag og videregående utdanning.

Det har Arbeiderpartiet bekreftet.

– Det var helt krystallklart og tydelig. Derfor var det viktig å bruke dette ekstra døgnet for å få det klarert, og viktig å få landet det på en ryddig og ordentlig måte i et møte med en konstruktiv tone mellom statsministeren og meg som partileder i Senterpartiet, sier Vedum.

Nå er det snart klart for forhandlinger i Stortinget mellom Ap, Sp, SV, MDG og Rødt.

– Det kommer til å bli veldig krevende forhandlinger, for det er en voldsom vilje til sentralisering i dette budsjettet. Det vi sa, er at disse to punktene måtte ryddes unna, sånn at man kunne begynne på nullpunktet og starte forhandlinger på vanlig vis. Nå er det ryddet opp i, sier Vedum.