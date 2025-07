Varsler norsk rekordår: – Bærer fruktene av det nå

Jeg skjønner at dette er høsten for å gå på epleslang, og at jeg bør ta med en svær kurv?

– Ja, hva skal jeg si? He-he. Slang kan jo være ubehagelig for produsentene og er ikke noe jeg vil anbefale, men det er ingen tvil om at det blir mange epler i år. Vi står bare overfor to mulige utfordringer: Haglskur og rognebærmøll. I så fall blir det industriepler og produksjon av juice og sider.

Hvor langt tilbake må vi for å finne et like godt epleår?